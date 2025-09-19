San Fernando se prepara para un fin de semana que será la antesala del 24 de Septiembre: estos son los actos de este viernes

La Unidad de Música del Tercio Sur, cuyo grupo de cámara ofrecerá un concierto en el Ayuntamiento de San Fernando este viernes, en un acto anterior

El fin de semana servirá de antesala a San Fernando para celebrar su 24 de Septiembre. Entre las actividades programadas por el Ayuntamiento isleño destaca el concierto de Kiki Morente que se celebrará el sábado en la plaza del Rey a partir de las 21.30 horas.

Además, tanto para las jornadas del sábado como del domingo se proponen visitas guiadas –y teatralizadas en algunos casos– a monumentos y edificios constitucionales.

No obstante, los isleños podrán disfrutar de las actividades recogidas en la programación desde este mismo viernes.

La más llamativa de ellas vendrá una vez más a reforzar los lazos de La Isla con la Armada, aunque esta vez gracias a la música. El grupo de cámara de la Unidad de Música del Tercio del Sur de la Infantería de Marina tendrá a su cargo un concierto en la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Fernando en el que llevará a cabo un recorrido musical variado que viajará desde la majestuosidad de Sousa y el color orquestal de Bizet hasta el lirismo de Rodrigo y Falla.

El programa combina grandes clásicos internacionales con creaciones españolas llenas de raíces y carácter, incorporando además obras contemporáneas de gran fuerza expresiva, para conmemorar la efeméride del 24 de Septiembre de 1810. El público podrá disfrutar de marchas solemnes, evocadoras melodías marinas, el embrujo de la ópera, el virtuosismo del Concierto de Aranjuez, la intensidad de El Sombrero de Tres Picos y la energía arrebatadora del Killer Tango.

Las invitaciones (gratuitas) para este concierto se pusieron a disposición de los interesados días atrás a través de la web delTeatro de las Cortes y llevan tiempo agotadas.

También este viernes está previsto que abra sus puertas a las 12.00 horas en el centro de congresos la exposición dedicada al Consejo de Regencia en 1810, muestra que organiza la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre.

La muestra podrá visitarse de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Y el domingo, de 11.00 a 13.30 horas.