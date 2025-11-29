San Fernando conmemorará el Día de las Personas con Discapacidad con la proyección del documental 'Diferentes, iguales'

El Ayuntamiento de San Fernando conmemora este año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la proyección de la película Diferentes, iguales, el nuevo documental de Relatoras Producciones que da voz a las personas con discapacidad y muestra su realidad sin tapujos. El acto tendrá lugar el próximo día 3 de diciembre a las 18.30 horas en el Centro de Congresos, y se podrá asistir con entrada libre hasta completar aforo. Tras la proyección habrá un coloquio para profundizar en todos los aspectos que plantea la cinta.

Este documental, a través del conocido juego de adivinar palabras a partir de la definición de su inicial, presenta a los espectadores la realidad, cruda, la mayoría de las veces, y esperanzadora, en otras, de las personas con discapacidad y la de sus cuidadores.

En primera persona y sin tapujos, las personas que tienen discapacidad toman la palabra para visibilizar las dificultades que se encuentran a diario, no ya por sus limitaciones sino por las que les impone la sociedad, así como su manera de afrontarlas. También, el trabajo constante de las asociaciones y la obligación de las administraciones públicas para que las personas con discapacidad sean ciudadanos de primera y conseguir una sociedad inclusiva y diversa.

Cartel que anuncia la proyección de la película 'Diferentes, iguales' en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Este nuevo trabajo de Relatoras Producciones, que ha apostado por elaborar un contenido audiovisual que refleje de la manera más aproximada e inclusiva la realidad de estas personas con discapacidad, tiene también una clara intención didáctica, por lo que se va a difundir por parte del Ayuntamiento de San Fernando en centros educativos de todos los niveles para que pueda ser utilizado.

Relatoras Producciones es una productora gaditana formada por la cineasta Sara Gallardo y la periodista y documentalista Vanessa Perondi que suma en su haber más de una decena de documentales de corte social, visibilización de la mujer y recuperación de la memoria de los pueblos. En ficción, también destacan cortometrajes de Sara Gallardo, ganadora, junto con Zaida Vázquez, de la última edición de Docuexpres del Festival de Cine Alcances con su trabajo Marisa.