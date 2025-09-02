San Fernando cierra agosto con 8.078 personas en paro: 17 desempleados menos

Personal contratado en el último plan de empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de San Fernando trabajando en labores de mejora urbana

San Fernando ha mantenido sus cifras de empleo durante el mes de agosto, que ha cerrado con 17 personas menos en paro. El dato supone un descenso de 0,21 puntos frente a la subida de 0,07 puntos que apunta la media registrada en la provincia en este periodo, que habitualmente marca el final de las contrataciones estivales.

De hecho, en la vecina localidad turística de Chiclana el paro ha subido un 0,29% mientras que en Cádiz ha bajado 0,12 puntos; en Puerto Real, 0,03; y en El Puerto de Santa María, 0,29.

En La Isla, de 8.095 desempleados en el pasado mes de julio se ha pasado ahora a un total de 8.078, dato que sin embargo suponen 696 demantes menos de empleo que hace ahora un año, cuando se contabalizaba un total de 8.774 personas en paro en la localidad.

El sector de los servicios, que es habitualmente el que más varía en este periodo, contabiliza únicamente 11 personas menos en situación de desempleo -se pasa de 5.867 a 5.856- con lo que apenas registra variación.

Por otro lado, el colectivo que agrupa a las personas sin experiencia laboral previa pasa de las 1.270 personas a la búsqueda de empleo a 1.257, lo que suponen 13 menos.

La construcción, igualmente, pasa de 566 a 559, con lo que contabiliza 7 personas menos en situación de desempleo.

Y la industria suma 17 personas más en paro al subir de 321 a 338 demandantes en agosto.

Por su parte, en la agricultura se cuentan también tres desempleados menos: pasa de 71 a 68.