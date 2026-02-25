San Fernando revalida el reconocimiento de su Centro Comercial Abierto hasta 2030

San Fernando seguirá teniendo Centro Comercial Abierto (CCA) durante cuatro años más. La Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha revalidado este reconocimiento impulsado por la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) en una reciente resolución firmada el pasado 23 de febrero.

En La Isla, dicho Centro Comercial Abierto se viene trabajando desde hace años con el nombre de Isla Comercio. En Andalucía, existen 38 Centros Comerciales Abiertos reconocidos por la Jujnta de Andalucía.

Este reconocimiento -ha puntualizado el sector- "no es solo un trámite administrativo: es la confirmación de que el modelo de comercio unido, organizado y dinámico que representa Acosafe sigue siendo un referente en Andalucía".

La resolución destaca que el CCA Isla Comercio cumple con los requisitos exigidos para este reconocimiento entre los que cabe destacar las diferentes campañas como Black Friday, Navidad, acciones de dinamización como 'Street Market', iniciativas de fidelización con vales de compra, promociones conjuntas, colaboración con el sector hostelero y eventos tan señalados como la Feria Gastronómica de la Bahia, desfiles de moda 'SfdoModa'. "Todo ello con un objetivo claro: atraer clientes, generar actividad económica y hacer ciudad", apunta Acosafe.

Por otro lado, la asociación de comerciantes destaca "las acciones de fidelización, presencia digital activa, acuerdos de colaboración con beneficios para nuestros asociados y colaboración con entidades sociales entre otros".

Este reconocimiento fue otorgado mediante Orden de 16 de agosto del año 2012 y renovado los años 2017 y 2021. Con esta nueva resolución se garantiza su continuidad hasta el año 2030, "reforzando la posición del centro urbano como motor económico de la ciudad y siendo un referente del comercio urbano organizado de Andalucía".

Además, señala Acosafe, "la colaboración permanente con el Ayuntamiento de San Fernando ha sido clave para consolidar este modelo de Centro Comercial Abierto como motor económico y social".

El presidente de Acosafe, Manuel Luna, ha valorado la renovación de este reconocimiento que "no es de una junta directiva ni de una oficina técnica, es de cada comerciante, empresas de servicios, hostelería y colaboradores que abre su persiana cada mañana y que sigue creyendo en el trabajo en equipo. Cuando el comercio se une, San Fernando crece". "Este logro es de todos", señala.

Desde la asociación se subraya que renovar este distintivo supone asumir también una responsabilidad: "Seguir innovando, fortaleciendo la competitividad del comercio local y mejorando la experiencia de quienes eligen comprar en su ciudad".

"Esta renovación es un impulso para seguir trabajando con más ilusión si cabe, defendiendo el comercio de proximidad como pieza clave de la vida, la economía y el corazón de San Fernando", apostilla el colectivo.