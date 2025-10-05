San Fernando celebra el Día de la Bicicleta con casi 2.000 participantes
San Fernando celebra el Día de la Bicicleta con casi 2.000 participantes / J.A.S.B. (Ayuntamiento san fernando)

La marcha a dos ruedas se ha incluido este año en las actividades de la Semana Europea de la Movilidad

El Día de la Bicicleta celebrará su 39ª edición en San Fernando el próximo domingo 5 de octubre

San Fernando ha celebrado en la mañana de este domingo su 39º Día de la Bicicleta, que ha contado con una participación mucho más alta que en sus últimas ediciones. La marcha, que este año se ha incluido en las actividades organizadas por la Diputación Provincial de Cádiz dentro de la Semana Europea de la Movilidad, ha alcanzado un total de 1.960 personas inscritas. Se trata de una actividad promovida por el Ayuntamiento de San Fernando desde hace ya casi cuatro décadas que cuenta también con la colaboracion del centro comercial Bahía Sur.

