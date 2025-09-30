El Día de la Bicicleta celebrará su 39ª edición en San Fernando el próximo 5 de octubre

El Día de la Bicicleta cumplirá en San Fernando la friolera de 39 ediciones el próximo domingo 5 de octubre. Eso sí, la cita -a pesar de su veteranía- no ha perdido ni una pizca de ese entusiasmo que la caracteriza desde hace ya casi cuatro décadas.

Con casi un millar de participantes inscritos ya y el reto de llegar a los 2.000 ciclistas, el Día de la Bicicleta se ha presentado formalmente este martes en las instalaciones del centro comercial Bahía Sur, que desde hace años organiza junto al Ayuntamiento de San Fernando esta particular ruta a dos ruedas por la localidad.

Este año, además, se suman a la propuesta como aliados la Diputación Provincial de Cádiz y la Federación Andaluza de Ciclismo, además de firmas como Carrefour, que habitualmente colabora con esta jornada.

De esta forma, el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Francisco Javier Vidal Pérez, ha arropado el acto de presentación de este 39º Día de la Bicicleta en San Fernando y ha aprovechado para señalar que la Marcha en Bicicleta se ha hecho coincidir este año con la Semana Europea de la Movilidad y se ha incluido dentro de las distintas actividades programadas al respecto en la provincia. De esta forma, se espera contar con una participación mucho mayor de lo habitual en esta jornada, que suele vivirse siempre en un ambiente de lo más familiar y en un clima de lo más festivo.

De hecho, desde el centro comercial de Bahía Sur, su gerente, Pablo Vivancos, ha recordado que una de las propuestas que se hace a los participantes es que vengan disfrazados.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha recordado también la veteranía de esta actividad, que es "todo un clásico", y ha asegurado que "San Fernando es una ciudad cómoda, que permite el uso de la bicicleta de manera fácil".

También la regidora isleña ha aprovechado para recordar su compromiso con la movilidad y las diferentes actuaciones puestas en marcha desde el Ayuntamiento para reducir el número de vehículos en las calles del centro y poner al peatón en la cúspide de la pirámide. "Somos conscientes de que es importante apostar -y así lo hemos hecho- tanto por los desplazamientos a pie, por caminar, como por el uso de la bicicleta y, por supuesto, también, por el uso del transporte público", ha afirmado.

El Día de la Bicicleta partirá a las 10.30 horas del parking azul del centro comercial (junto a Primark) para realizar posteriormente un recorrido por la ciudad. A su llegada a la meta, los participantes podrán disfrutar de una fiesta y diferentes premios y sorteos.

Las inscripciones están abiertas hasta el sábado 4 de octubre. Los interesados pueden formalizar su participación pinchando en este enlace.