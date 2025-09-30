Aprobados en San Fernando los días no lectivos del curso escolar 2025-26: estos serán los días sin clases en La Isla

Mochilas colocadas en el patio de un colegio de San Fernando (CEIP Almirante Laulhé), en la vuelta al cole

Los días 2 de marzo y 4 de mayo -ambos lunes- serán no lectivos en San Fernando. Así lo ha aprobado el Consejo Escolar Municipal en la reunión que habitualmente acompaña al comienzo del nuevo curso escolar, que se desarrolló en la tarde del lunes.

Estas dos jornadas en las que no habrá clases en la localidad se suman a los puentes del Día de Andalucía -aunque el 28 de Febrero de 2026 caerá en sábado, el viernes 27 tampoco será lectivo porque se celebra el Día de la Comunidad Educativa- y del 1 de Mayo, Día del Trabajo, que también será viernes. En ambos casos permitirán alargar fin de semana hasta el lunes añadiendo un día más de descanso.

Los días no lectivos fueron aprobados tras recoger la propuesta de todas las personas representantes de los distintos colectivos que integran el Consejo Escolar Municipal, entre ellos los directores de los centros públicos y concertados de la ciudad, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa), el CEPER María Zambrano y los sindicatos educativos.

La concejala de Educación, Pepa Pacheco, presidió esta reunión del Consejo Escolar Municipal, en la que también se abordaron otras cuestiones relativas a la puesta en marcha del curso y se apuntaron las necesidades de diferentes colegios públicos.

Precisamente, la aprobación de los días no lectivos del curso escolar suele ser una de las decisiones más esperadas en el comienzo del nuevo curso dado que, precisamente, afecta de lleno a los posibles descansos y días de puentes que se podrán disfrutar durante el año.