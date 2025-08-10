Salistre y La Flamenca confirman el éxito del Bahía Sound en un intenso fin de semana para San Fernando

La presente edición del Bahía Sound continúo este fin de semana con dos nuevas citas que también gozaron del favor del público. La primera de ellas fue el concierto del grupo Salistre, que el viernes congregó a más de 3.000 personas en el recinto del festival. Dicho concierto coincidió con la última Noche Blanca de San Fernando, contribuyendo a que La Isla contase con un extensa agenda cultural para esta jornada.

No fue un concierto cualquiera para el grupo, ya que su cantante, Javi, es de San Fernando y para él era muy especial actuar en casa junto a sus compañeros, todos ellos barbateños.

Ante el público del Bahía Sound Salistre demostró las muchas virtudes que le llevan a ser una de las bandas de moda del momento, interpretando temas como Me la llevo, Me mueve el aire, Lala o Mi varadero. Y todo ello fieles a su estilo aflamencado y desenfadado y con un prometedor futuro por delante.

El sábado fue el turno de ‘La Flamenca, flamenquito & urban hits’, una fiesta que reunió a artistas como Skoll B, Fafa jr o Tony Grox.

El próximo fin de semana llegarán nuevas citas a un festival que en lo que va de edición ya suma en torno a los 50.000 espectadores. El viernes Antílopez llegará con su gira de despedida y el sábado serán los isleños Saurom los que lo darán todo ante su público.