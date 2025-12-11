'Saborea Cádiz' llegará este domingo a la plaza del Rey de San Fernando con carpas, degustaciones y un showcooking de una berza navideña

Los mejores productos de la provincia tendrán su escaparate en San Fernando con la segunda edición de Saborea Cádiz, que este domingo 14 hará escala en la plaza del Rey en plena programación navideña.

La iniciativa, emprendida por el CEEI Bahía de Cádiz (Centro Europeo de Empresas e Innovación) cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz y con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando. Habrá degustaciones, showcookings en directo -de una berza navideña- foodtrucks y venta directa de distintos productos procedentes de pequeños y medianos productores de la provincia. Y todo en ese céntrico emplazamiento que ahora mismo es el punto neurálgico de la Navidad isleña. La cita dará comienzo a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 15.00 horas.

La presidenta de la fundación CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero Matute, acompañada de su gerente, Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, y del concejal isleño de Empleo, Jesús López, han dado a conocer este jueves los detalles de esta cita con Saborea Cádiz, Saborea tu provincia, que además clausurará la presente edición con esta jornada gastronómica que tendrá lugar en San Fernando este domingo.

"Es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas de nuestra localidad y de nuestra provincia, que fomenta la visibilidad de mucha gente que trabaja muy bien el valor de los productos locales", ha apuntado el edil isleño al señalar también el éxito que en el pasado año tuvo esta convocatoria y a la respuesta de público que se espera en esta ocasión al enmarcarse dentro de la programación de Navidad.

Habrá carpas y dos foodtrucks donde 14 productores presentarán sus productos, además de degustaciones y otras actividades. Además, habrá una exposición con más de 300 referencias de productos de cientos de pequeños y medianos productores de la provincia, que podrán adquirirse.

Ese es, precisamente, el objetivo de Saborea Cádiz, que esos pequeños o medianos productores, que hacen unos productos de enorme calidad y excelentes, "tengan una manera de promocionarse y llegar a determinados mercados", como ha explicado Carmen Romero.

La actividad estrella será el showcooking en vivo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien preparará una Berza Navideña elaborada íntegramente con productos de la provincia de Cádiz. Su presencia, habitual en jornadas anteriores del programa, se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de cada encuentro, recuerda el CEEI.

Los productores participantes serán los siguientes: