'Saborea Cádiz': el escaparate de los mejores productos de la provincia, en San Fernando

La segunda edición de Saborea Cádiz ha convertido este domingo la plaza del Rey en el escaparate de los mejores productos de la provincia. La iniciativa, emprendida por el CEEI Bahía de Cádiz (Centro Europeo de Empresas e Innovación) y financiada por la Diputación Provincial de Cádiz, ha contado con degustaciones, showcookings en directo -de una berza navideña- foodtrucks y con la venta directa de distintos productos procedentes de pequeños y medianos productores de la provincia de Cádiz. Y todo en ese céntrico emplazamiento que ahora mismo es el punto neurálgico de la Navidad isleña.

Saborea Cádiz, Saborea tu provincia ha clausurado además la presente edición con esta jornada gastronómica que se ha desarrollado en San Fernando este domingo.

En este céntrico espacio de La Isla, donde se encuentra también ubicado el mercadillo navideño, se han instalado carpas y dos foodtrucks donde 14 productores de la provincia han podido mostrar y dar a degustar sus productos a los numerosos ciudadanos que, en plena jornada de domingo, paseaban por este enclave. Además, se ha contado con la exposición de más de 300 referencias de productos de cientos de pequeños y medianos productores de la provincia, que podían adquirirse.

'Saborea Cádiz', en la plaza del Rey de San Fernando / D.C.

Ese es, precisamente, el objetivo de Saborea Cádiz, que esos pequeños o medianos productores, que hacen unos productos de enorme calidad y excelentes, tengan una manera de promocionarse y llegar a todo el mundo a través de estas pequeñas ferias.

La actividad estrella ha sido el showcooking en vivo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien ha preparado una berza navideña elaborada íntegramente con productos de la provincia de Cádiz. Su presencia, habitual en jornadas anteriores del programa, se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de cada encuentro, recuerda el CEEI.

Los productores participantes han sido los siguientes: