Retomada la tramitación del plan especial del Carrascón en San Fernando tras su anulación por el TSJA

El plan especial del entorno del Carrascón volverá este viernes a la Junta de Gobierno Local para afrontar una nueva aprobación provisional y retomar su tramitación por parte del Ayuntamiento de San Fernando tras el varapalo para estos planes que supuso su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el pasado año 2024.

La tramitación administrativa de este plan especial del Carrascón se llevó a cabo durante el anterior mandato con el objeto de ordenar de cara a un posterior desarrollo esta amplia zona de marismas, caños mareales y antiguas salinas que discurre desde el Zaporito hasta Gallineras: hasta 1.143.223,28 de metros cuadrados que el PGOU de San Fernando califica como Sistema General de Espacios Libres (Parque Metropolitano PM1-Entorno del Caño del Carrascón).

El objeto del plan no era otro que aprovechar "las potencialidades y valores culturales, etnológicos, naturales y paisajísticos" de estos suelos afrontando su recuperación "dado que se encuentran en un fuerte estado de degeneración", según se recogía en la memoria del plan especial. Así, se pretendían desde el Ayuntamiento distintas actuaciones tendentes igualmente a propiciar su integración con el Parque Natural: mejorar los accesos y el sendero existente, ampliar el paseo a lo largo de la Ronda del Estero, habilitar nuevas plataformas peatonales, implantar actividades deportivas, de ocio y esparcimiento, desarrollar zonas verdes, favorecer la recuperación de salinas, habilitar aparcamientos...

Los planes, además, tomaban forma tras la gran acogida que tuvo el sendero del tramo de Eurovelo que une las localidades de San Fernando y Chiclana, precisamente desde el mismo Puente Lavaera, en el Carrascón, si bien ya la apertura de este espacio hace ya 16 años tuvo un gran impacto en La Isla dada su cercanía al centro urbano, lo que lo convertía en un sitio ideal para pasear, hacer deporte, desconectar... De hecho, numerosos isleños hacen uso de él a diario desde hace ya bastantes años.

Reabierto uno de los puentes del sendero del Carrascón.

En verano de 2023, el TSJA ordenó la suspensión del plan especial del Carrascón elaborado por el Ayuntamiento de San Fernando a raíz de la medida cautelar solicitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a instancias de Costas, interpuso un recurso contencioso administrativo contra dicho plan especial al considerar que era nulo de pleno derecho por vulnerar la ley de Costas. La medida se justificaba por parte de esta administración en cuestiones relativas a la tramitación de dicho plan: no se había solicitado el informe preceptivo hasta después de su aprobación inicial, tampoco se solicitó el periodo de consultas obligatorio cuando se dictó informe desfavorable y la aprobación definitiva tuvo lugar sin la previa emisión del informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado, explicaba entonces.

Además, aducía, "propone actuaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre que resultan incompatibles con la normativa de costas y de manera específica con la utilización del dominio público marítimo terrestre".

El gobierno municipal optó por asumir la resolución judicial y anular la aprobación de dicho plan, tras lo cual el TSJA ordenó el archivo del recurso "por carencia sobrevenida de objeto".

Meses después, el gobierno isleño informó de que el desarrollo del dicho plan especial del Carrascón quedaba en manos de una comisión de trabajo participada por ambas administraciones, Costas y el Ayuntamiento, al objeto de consensuar tanto los pasos a dar como los términos de dicha intervención planteada en plena zona de dominio público marítimo terrestre.