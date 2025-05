Remanente de 12,3 millones y superávit para seguir con la deuda cero: San Fernando cierra el presupuesto de 2024

San Fernando/Dos cifras tuvieron este viernes un especial protagonismo en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de San Fernando: las del remanente y las del superávit con las que el Consistorio isleño ha echado el cierre al ejercicio presupuestario de 2024. 12,3 y 13,6 millones, respectivamente. Ambas salieron a relucir durante la sesión al darse cuenta de la liquidación de la Cuenta General y brindaron dos visiones diametralmente opuestas en el debate: la del gobierno municipal, que sacó pecho de la "envidiable situación económica" en la que se encuentra la administración isleña; y la de la oposición, que en bloque lamentó que eso de tener superávit millonario pasara por una buena noticia.

Porque PP, VOX y AxSí no dudaron en señalar que si el remanente y el superávit alcanzan tales cuantías -siguiendo las sendas de los últimos ejercicios presupuestarios- es, precisamente, porque no se han ejecutado los presupuestos, porque el dinero que había para hacer cosas en la ciudad -mantenimiento de colegios, iluminación, programas de formación para desempleados, etc...- no se ha gastado.

No hay, por tanto, motivos para brindar y dar la enhorabuena, según los grupos municipales de la oposición. Antes bien -y este fue otro de los argumentos que repitieron los tres al unísono- se contradice con las subida de impuestos que desde el gobierno municipal se ha aplicado a los ciudadanos.

Para el gobierno municipal, sin embargo, el remanente de 12,3 millones y el superávit de 13,6 millones vienen a refrendar que San Fernando es la "envidia" de otros Ayuntamientos y se encuentra en la mejor situación económica de su historia. Porque a estas cifras, la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez, suma también la 'deuda cero' alcanzada en el pasado ejercicio, que ha sido otro hito clave. De hecho, aclaró en la sesión, el remanente de 2024 permitirá amortizar completamente la deuda municipal y seguir manteniendo esa deuda cero en el Consistorio.

Se trata -explicó- de dos indicadores presupuetarios que ponen de manifiesto la salud financiera del Ayuntamiento y que, además, "nos permitirá seguir impulsando el proceso de transformación del modelo de ciudad". Eso es, llevar a la práctica ese nuevo ciclo de inversiones que se están ejecutando. Desde principios de año, de hecho, el Ayuntamiento ha licitado (o tiene en licitación) más de 50 millones de euros. Y entre esos proyectos hay algunos como La Magdalena o el estadio de atletismo, que se han adjudicado esta misma semana.

"Tenemos unas cuentas saneadas con deuda cero y el Ayuntamiento está en una situación económica envidiable", afirmó Gómez en la sesión.

La edil, de hecho, afeó a la oposición que no se alegrara de que el Ayuntamiento hubiera conseguido tener esa deuda cero: "A nosotros sí nos alegra, porque hemos tenido que pagar 55 millones de deuda que nos dejaron (anteriores gobiernos). Así que imagínense si nos alegramos de tener unas cuentas saneadas como las que tenemos y que nos van a permitir hacer muchos proyectos".