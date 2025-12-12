Relevo de mando en el RACTA-4 de Camposoto

Relevo de mando en el Regimiento de Artillería de Costa número 4 (RACTA-4) de Camposoto, en San Fernando

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 4), perteneciente al Mando de Artillería de Campaña, ha celebrado este viernes en su patio de armas, el acto oficial de relevo en el Mando del Regimiento.

La formación ha estado al mando del teniente coronel Holgado, Jefe de Grupo del RACTA 4, la cual ha estado compuesta por el estandarte, que custodia el Regimiento, una escuadra de batidores, tres baterías y la banda de guerra del RACTA 4.

A la hora prevista, dio comienzo el acto con la llegada del General Jefe del Mando de Artillería de Campaña, general de brigada Antonio Mongío Bergua, quien presidió el acto.

Durante la ceremonia, el General Jefe del MACA pronunció la fórmula de toma de posesión mediante la cual se nombró al teniente coronel Jorge Soutullo Andrés nuevo Jefe del Regimiento de Artillería de Costa nº 4.

Acto seguido, el coronel saliente, Luis Rafael Gutiérrez de León, hizo entrega del guion del Regimiento a su sucesor, quedando así oficializado el relevo en el mando del RACTA 4. Seguidamente, el coronel saliente se despidió del estandarte bajo el que ha servido durante los dos últimos años.

La ceremonia concluyó con una alocución del nuevo Jefe de Regimiento y con el posterior desfile de la fuerza ante los asistentes.