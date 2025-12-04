El RACTA-4 de Camposoto celebra la festividad de Santa Bárbara, patrona de la artillería

Acto por la festividad de Santa Bárbara en el RACTA-4 de Camposoto, en San Fernando, que ha presidido el general de brigada Julián González Juárez

Un año más, la festividad de Santa Bárbara ha reunido a la familia artillera en San Fernando. El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 4), integrado en el Mando de Artillería de Campaña, ha celebrado este jueves la festividad de su patrona, Santa Bárbara, titular de la especialidad fundamental de Artillería del Cuerpo General del Ejército de Tierra, así como de las especialidades de Armamento, Mecánica y Química del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.

El acuartelamiento de Camposoto ha acogido con este motivo una solemne parada militar en el patio de armas del RACTA 4, que ha lucido especialmente engalanado para la ocasión. La ceremonia militar ha incluido la lectura de la reseña histórica que fundamenta la vinculación de los artilleros con su Patrona.

El general de brigada Subdirector de Evaluación, Julián González Juárez, ha presidido el acto, que ha contado con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares de la provincia de Cádiz, El teniente coronel García al frente del Grupo de Artillería de Costa I/4, ha asumido el mando de la formación.

Tras la lectura de la efeméride, se ha procedido a la imposición de condecoraciones concedidas a lo largo del año. Concretamente, el personal del Regimiento ha recibido distinciones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz del Mérito Militar y Cruz a la Constancia en el Servicio.

El teniente coronel Hugo Santos Aso, Jefe del Grupo de Artillería de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada, ha sido distinguido con el tradicional título de Artillero de Honor, reconocimiento que el RACTA 4 otorga cada año a personalidades vinculadas al Regimiento.

El acto ha proseguido con el emotivo homenaje a los caídos por España, momento que precedió a la interpretación del Himno de Artillería. La ceremonia ha conlcuido con el desfile de las unidades participantes ante las autoridades presen