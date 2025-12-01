El personal del RACTA-4, condecorado con la medalla de la DANA

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 4), perteneciente al Mando de Artillería de Campaña, ha llevado a cabo dos actos este lunes 1 de diciembre tanto en el acuartelamiento de Camposoto como en el del El Bujeo (Tarifa) para otorgarles la medalla conmemorativa de la DANA a los militares que participaron en las operaciones de rescate y reconstrucción en Valencia.

El coronel jefe del Regimiento, Luis Rafael Gutiérrez de León, ha presidido ambos actos, en los que ha reconocido el esfuerzo, el compromiso y el valor demostrado en los meses que ha durado la intervención en las localidades de valencia, donde junto con otras unidades desplegadas han ayudado a las tareas de reconstrucción. "Con estos actos se ha querido conmemorar a quienes participaron y estuvieron al lado de la ciudadanía en uno de los momentos más difíciles del año pasado", recuerda el propio RACTA-4.

El RACTA-4 entrega las medallas de la DANA / RACTA-4

Las medallas concedidas son distinciones, tanto a título individual como colectivo de la dimensión humana y solidaria de los componentes de su Regimiento y el orgullo de la implicación de su valor, esfuerzo y compromiso ante situaciones de emergencia, más allá de sus funciones estrictamente militares.

Tras la imposición de medallas, se ha querido rendir un homenaje especial a los caídos en el cumplimiento de su deber. Este acto, cargado de profundo respeto, no solo busca reconocer el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por la patria, sino también reforzar el compromiso de honor y valentía que caracteriza a las Fuerzas Armadas.