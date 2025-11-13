Un centenar de militares del Regimiento de Artillería de Costa 4 se despliega para velar por la seguridad marítima

El Regimiento de Artillería de Costa nº4 (RACTA 4), con base principal en San Fernando y también en Tarifa, se ha integrado en el Mando Operativo Marítimo y se ha desplegado en en una localidad de la costa de Granada. Encuadrado en el Mando de Artillería de Campaña, un Unidad de Defensa de Costa (UDACTA) está en Motril y sus alrededores para contribuir a las misiones permanentes de vigilancia de carácter expedicionario, con especial atención la visibilidad y seguridad, en tiempo real, del tráfico marítimo del entorno del puerto de Motril.

Según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa, más de un centenar de militares del RACTA 4 despliegan —con material de piezas de artillería, logísticos, transmisiones y mando y control— en áreas municipales próximas al litoral mediterráneo, debidamente señalizadas y acotadas, y siempre en coordinación con las autoridades locales y portuarias. Durante las distintas jornadas de despliegue, se prestará especial atención a evitar impacto en la vida cotidiana de la población.

En esta Operación de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), tiene como principal misión incrementar el conocimiento del entorno marítimo mediante la vigilancia conjunta de las aguas de interés nacional. Para ello, realizará el control del tráfico marítimo, e informará a las autoridades pertinentes de los buques que pudieran realizar cualquier tipo de actividad sospechosa. La unidad artillera, liderada por el teniente coronel Manuel Holgado del Águila, incrementará la visibilidad y seguridad, en tiempo real, del tráfico marítimo en el entorno del Puerto de Motril.

Durante su despliegue en Granada, la UDACTA IV/25, está apoyada por la quinta compañía de la Séptima Bandera de la Legión (Almería), cuyo cometido es prestar apoyo y garantizar la protección del dispositivo artillero.

Imagen de los efectivos del RACTA-4 desplegados en Motril. / EMAD

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.

Respecto al Mando Operativo Marítimo (MOM), es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene su sede en Cartagena.