Las reinas del comercio y la hostelería de siempre, Acosafe celebra el 8M en San Fernando

Laura Bey, recibiendo el reconocimiento de Acosafe en El Fogón de Mariana de la calle General García de la Herrán.

Rendir homenaje a esas mujeres cuya labor y tesón son imprescindibles para que el comercio y la hostelería de siempre sigan tirando adelante y llenando de vida cada barrio de la ciudad. Ese es el objetivo del acto organizado por la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe) con motivo del 8M, un Día Internacional de la Mujer que se celebra el domingo.

Dicha iniciativa consistió en la visita a tres negocios regentados por tres isleñas para hacerles entrega de una placa conmemorativa y un colorido ramo de flores que vienen a reflejar el reconocimiento, el cariño y el respeto de los gremios a los que pertenecen. Es de justicia que los suyos agradezcan el esfuerzo de aquellas que hacen valer el comercio tradicional y cercano, el de toda la vida, y resisten la feroz competencia que supone la venta on line y las grandes superficies.

Esta particular ruta, que se desarrolló durante la mañana del viernes, estuvo presidida por la concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Fernando, María Picardo, y contó con la presencia de diversos miembros de la junta directiva de Acosafe, con la gerente del Centro Comercial Abierto Islacomercio, Nuria Roldán, a la cabeza.

Paloma Blanco recogió en su tienda la distinción en la categoría de comercio. / Antonio Zambonino

Este ciclo de visitas comenzó en Almacenes Blanco, situado en el número 34 de una de las principales arterias comerciales de la ciudad: la calle Rosario. Allí recibió su merecido reconocimiento, en la modalidad de comercio, Paloma Blanco. La homenajeada está al frente de un negocio familiar que inició su padre Manuel en 1950, hace ya 76 años. Un establecimiento del sector textil que Paloma ha ido especializando en artículos como los trajes de comunión y la moda flamenca.

La galardonada tuvo, precisamente, palabras de agradecimiento para su familia por haber llevado al negocio donde está. “Siento que este premio es compartido con ellos, mi principal mérito es haber sabido adaptar el negocio a los tiempos y haber ido especializándolo en cierto género”, señaló.

Carmen Cabello, galardonada en la modalidad de servicios profesionales. / Antonio Zambonino

La siguiente parada para este acto fue en la Peluquería Carmen Cabello, situada en el número 13 de la calle Calatrava. Allí se distinguió en la categoría de servicios profesionales a la propia Carmen Cabello, que inició su aventura empresarial hace ya 32 años.

La peluquera insistió en los retos que tienen que afrontar los autónomos en su día a día para salir adelante y agradeció el apoyo que siempre ha recibido tanto por parte de su familia como de sus trabajadoras, especialmente durante el último año, que ha sido muy complicado para esta emprendedora por razones personales.

Y la ruta de Acosafe enmarcada en el 8M concluyó en El Fogón de Mariana situado en la calle García de la Herrán. En esta última parada se reconoció, en la modalidad de hostelería, a Laura Bey, que es la directora general del Grupo Fogón de Mariana. Hablamos de una marca que nació en San Fernando hace ya 38 años de la mano del padre de Laura, Juan Bey, y que hoy cuenta con siete restaurantes repartidos por toda la provincia: dos en La Isla, dos en Cádiz, dos en Jerez y uno en La Barrosa (Chiclana). Estos establecimientos hosteleros generan además en torno a 200 empleos.

La premiada, tras destacar el trabajo de su familia y su equipo como motor del crecimiento de la empresa, incidió sobre el papel protagonista que desempeñan las mujeres en El Fogón de Mariana. “Los tres puestos de mayor responsabilidad en esta empresa están ocupados por mujeres. Yno es algo que se haya forzado”, explicó Laura.

En definitiva, un año más, Acosafe vuelve a echar la mitrada hacia esas mujeres que hacen único el comercio y la hostelería isleña y que demuestran cada día que el talento no entiende de género.

Más actos del 8M

La programación municipal en torno al 8M continuará este sábado en el Real Teatro de las Cortes, a partir de las 20.00 horas, con Las Olvidadas. Se trata de una propuesta con la que la coreógrafa y bailaora Mercedes de Córdoba rendirá un homenaje desde el flamenco a las Sinsombrero de la Generación del 27.

El domingo tendrá lugar el acto central de esta programación, también con el teatro isleño como escenario y a partir de las 18.00 horas. El evento distinguirá entre dos partes. La primera de ellas llevará a varias asociaciones de mujeres a compartir sus reivindicaciones bajo el título El Legado, Palabras de Vida. Luego será el turno de la propuesta Flappers, que rinde tributo a mujeres referentes de rebeldía, libertad y sororidad a través de artistas locales como Carmen García Curbelo, Lucía Baizán, Alba Carmona, Rocío Vázquez e Irene Carrasco. Las entradas son gratuitas y están disponibles en la web del teatro.