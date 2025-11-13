Registradas en el Ayuntamiento las adhesiones para declarar Hijo Adoptivo de San Fernando a Braulio González

El Club de Natación de San Fernando hizo entrega este miércoles en el Registro del Ayuntamiento de San Fernando del libro con todas las adhesiones que respalda la petición para declarar Hijo Adoptivo de San Fernando a Braulio González Vidal.

Entre ellas, se incluyen escritos presentados por clubes, asociaciones deportivas y culturales, personalidades, entidades en general y un importante número de adhesiones particulares, donde se incluyen personas muy destacadas de la ciudad y de toda la provincia. Clemente Ruiz, presidente del club, estuvo acompañado por el propio Braulio y algunos de los componentes de la Plataforma Pro Hijo Adoptivo de Braulio.

Colectivos de distinto signo se han sumado a esta petición impulsada por el Club Natación y un grupo de amigos y compañeros y amigos de homenajeado, que formaron , hace ya más de seis meses, de plataforma ciudadana creada para tal fin.

En el libro, debidamente encuadernado y sumamente cuidado, está el trabajo de muchos meses y en donde se ha podido evidenciar en gran número de ciudadanos conocidos y anónimos que se han volcado para llevar a buen término este más que reconocimiento a la labor de medio siglo dedicado al deporte, a su difusión y enseñanza por parte de Braulio. "Un personaje único e irrepetible muy querido y admirado por el pueblo isleño", recuerdan.

Entre las muchas cartas de apoyo (cientos de ellas) y adhesiónes se cuentan personalidades tales como Alejandro Blanco, presidente del COE, presidentes de federaciones provinciales y nacionales, la totalidad de componentes de las delegaciones de deportes de San Fernando y Cádiz, Chiclana de la Frontera, altos mandos militares, escritores e investigadores de la talla de Juan Torrejón Chaves y José Quintero González, entre otros. Entidades culturales como la Real Academia de San Romualdo, el Ateneo de Chiclana de la Frontera o La Rebotica de San Fernando. Destacados deportistas como Juan Antonio Sánchez Franzón, Ramón Rodríguez 'Monchi', Alfonso Quirós, Juan Carrasco y una extensa lista de famosos e ilustres deportistas que hacen prácticamente imposible su enumeración. Hasta la alcaldesa de la ciudad ha mostrado su apoyo con una carta que también se adjunta en el libro.

En relación a la máxima autoridad local, la recepción que la alcaldesa le concedió a Braulio y a varios componentes de la plataforma, allá por el mes de septiembre, se puso de manifiesto el gran interés y disposición efectuada por la primera personalidad de la ciudad, que se comprometió a colaborar en llevar a buen fin este proyecto. En esta recepción, la alcaldesa, Patricia Cavada, "demostró cariño y cercanía hacia la persona del ilustre gallego, ya adoptado por todos como cañaílla de pura cepa".

Rocío Gutiérrez, la última gran deportista en sumarse a la causa

Por otra parte, una de las últimas personalidades más notables a nivel internacional que ha tenido La Isla en su historia, se han sumado a la petición, es una gran figura del deporte local, regional, nacional e internacional, Rocío Gutiérrez Sierra, ex componente de la selección absoluta de España, de hockey hierba y única mujer en la historia de San Fernando, que ha sido olímpica. Rocío Gutiérrez ha destacado durante muchos años a nivel internacional en este deporte y paradójicamente nunca le ha sido reconocida esa extraordinaria trayectoria por ningún organismo público, ni municipal. Parece que el reconocimiento a una mujer, a pesar de sus extraordinarios logros todavía cuesta por estas tierras. Son cosas que pasan en San Fernando.

Rocío participó, entre otras grandes competiciones internacionales, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Campeonato del Mundo del 2018 de hockey hierba, celebrado en Londres, donde consiguió una meritoria tercera plaza, medalla de Bronce. En la foto se observa a la isleña Rocío, muy orgullosa, dándole un mordisco.

En este mismo sentido, la recién creada AIV del Cádiz, CF de Hockey (Asociación de Veteranos Isleños del Cádiz, CF) también se ha sumado a la causa de Braulio y consideran a Rocío digna de todo reconocimiento y desea que más temprano que tarde le sean reconocidos sus enormes méritos, primero como deportista de élite y como mujer deportista. Posiblemente una de las más relevantes que ha parido esta tierra.

Esta Asociación isleña de Veteranos la componen los más destacados jugadores de hockey de la década de los años setenta y ochenta del pasado siglo. El Cádiz, compuesto por más de un noventa por ciento de jugadores cañaíllas era en realidad una selección de los mejores y más destacados jugadores de la provincia. Tras el Campeonato de España conseguido por el San Fernando OJE (ya desaparecido) y el Cádiz, CF , los más brillantes de estos campeonatos fueron fichados por el histórico Cádiz de Nonín Pérez. El mismo padre de Rocío, Juan Antonio, también recaló en este equipo campeón en todas las competiciones en las que participaba, a nivel local y regional fundamentalmente, además de decenas de finales de campeonatos de España. Jesús Hidalgo (actual presidente del CH San Fernando) fue otro, que como entrenador, militó en las filas del equipo isleño con domicilio social en Cánovas del Castillo de la capital. Por tanto, se puede decir, que la historia del hockey actual no se entendería sin la existencia de aquel histórico equipo.

Por último, a la Plataforma Ciudadana en pro del título de Hijo Adoptivo de Braulio, solo le queda esperar que se terminen de realizar todos los trámites burocráticos que lleva este proceso y ver luz al final de un túnel que no ha sido fácil.