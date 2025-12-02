Rechazada en San Fernando la propuesta para crear un espacio museográfico a Isaac Peral y la botadura del primer submarino en La Carraca

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando rechazó el pasado viernes una propuesta presentada por el grupo municipal AxSí que, entre otras cuestiones, planteaba la puesta en marcha de un espacio museográfico -entre otras acciones- para recuperar la figura histórica de Isaac Peral, promotor del primer submarino que se botó en el Arsenal de La Carraca, y su relación con San Fernando.

La moción de los andalucistas fue apoyada por PP y VOX, mas no contó con el apoyo de la fuerza mayoritaria en la Corporación Municipal, el grupo socialista, que votó en contra y declino incluso intervenir en el debate.

El edil de AxSí, Lolo Picardo, lamentó el olvido al que se ha relegado en San Fernando a la figura de Isaac Peral, "a pesar que aquí fue donde nació el proyecto, donde vivió su familia y donde se votó el primer submarino", lamentó. "Incluso permitimos que el prototipo desmontado estuviese décadas tirado y abandonado en La Carraca", añadió. Situación, sin embargo, que compara con el ejemplo de otras ciudades, como Cartagena.

"Allí -en Cartagena- el submarino Peral está restaurado, protegido, musealizado y convertido en el símbolo de la ciudad. Aquí, el lugar donde realmente nació el proyecto, donde se construyó y botó el submarino, donde vivió su familia, el legado permanece en silencio. No puede permitirse que San Fernando, que aportó tanto y sigue aportando a la historia de la innovación naval mundial, continúe sin reivindicar un capítulo tan determinante de su identidad científica y cultural. Recuperar a Isaac Peral es en realidad recuperar a San Fernando, es reconocer nuestra historia, nuestra capacidad técnica, nuestro vínculo con la Armada y nuestra identidad como ciudad con un patrimonio científico y militar de primer nivel. Es una oportunidad educativa, cultural, turística y de ciudad, y es también un acto de justicia histórica", insistió el concejal andalucista.

La moción, además del espacio museográfico, planteaba declarar el 8 de septiembre -fecha histórica en la que se votó el submarino de Peral en La Carraca- como "una fecha conmemorativa anual de la ciudad", así como instalar "un elemento físico permanente de memoria, monumento placa oficial o réplica interpretativa en un espacio accesible de la ciudad que ponga en valor tanto la construcción del submarino en La Carraca como la vinculación familiar con el inventor", además de poner en marcha "un programa estable de divulgacion histórica en coordinación con el Museo Naval de San Fernando y el Ayuntamiento de Cartagena".