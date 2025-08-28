Puerto Real saca pecho y reivindica su papel en la botadura del submarino Peral

El próximo 8 de septiembre se cumplen 137 años de la botadura del submarino Peral (1988), un prototipo de submarino con propulsión eléctrica diseñado por Isaac Peral y construido en los astilleros de La Carraca, “en San Fernando”. Eso es lo que siempre nos ha contado la historia sobre este hito para la Armada Española.

Una historia en la que se ha obviado un detalle que el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, no pasa por alto y quiere reivindicar, recordando que, entonces, el recinto militar de La Carraca formaba parte del término municipal de Puerto Real. Fue en 1925, 37 años después de aquel acontecimiento, cuando una reordenación del territorio hizo que pasase a formar parte del municipio isleño.

Con una conferencia que han llamado ‘137º aniversario del gran evento que vivió Puerto Real: la botadura del submarino Peral en La Carraca’, el Ateneo quiere recuperar la memoria, entonces local. La ponencia la va a ofrecer Diego Quevedo Carmona, Alférez de Navío, y será presentada por el historiador Manuel Jesús Parodi, vocal de historia y patrimonio del Ateneo. Se celebra el lunes 8 de septiembre, a las 19:00 horas, en la sede de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real.

Peral, pionero de la navegación subacuática

El submarino Peral es considerado el primer submarino totalmente eléctrico del mundo y estaba equipado con torpedos. Isaac Peral, nacido en 1851, es reconocido como un pionero de la navegación subacuática. La historia del submarino Peral es trágica, ya que su desarrollo no fue completamente aprovechado por la Armada Española en su momento. Además, el submarino moderno S-81 Isaac Peral es el primero de la clase S-80 Plus, que representa un avance significativo en las capacidades de la Flotilla de Submarinos de la Armada Española.