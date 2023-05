Punto final al mandato en San Fernando con la segunda prórroga del agua

Como si La Isla hubiese completado un giro perfecto de 360 grados, el mandato echó el cierre en el pleno del pasado viernes con el mismo punto con el que prácticamente comenzó allá por julio de 2019: la prórroga del contrato del agua. Esta vez por un año solo, que es el plazo de tiempo que el gobierno municipal de PSOE y Cs ha pedido de moratoria para hacer lo que quiere quieren hacer con el servicio: constituir una empresa mixta –con capital público y privado– que asuma la gestión del agua y del alcantarillado y que, como defendió durante la sesión el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, permita también hacer frente a esos retos de futuro –la sequía, fundamentalmente– que se plantean con este recurso básico.

El gobierno local, en este último pleno en el que se trataron también cuestiones tan relevantes como los nuevos presupuestos o la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, sacó adelante la prórroga del contrato por un año. Era lo esperado, aunque la votación no fue tal como se preveía ya que la obligada ausencia de algunos ediles condujo a un empate técnico que llevó a que el tema se resolviera con el voto de calidad de la alcaldesa.

Desde la oposición, en todo caso, tanto PP como AxSí advirtieron al ejecutivo de que no sería la última prórroga del contrato. Ambas formaciones vaticinaron una tercera que habrá que aprobar antes de agosto de 2024 porque no va a dar tiempo a resolver en 365 días todos los trámites que se precisan para constituir la nueva empresa mixta y adjudicarle el servicio.

De hecho, como apuntó la concejala Carmen Roa (PP) en el pleno, es algo que hasta el jefe de servicio del área y el interventor señalan en el expediente. Y el portavoz de AxSí, Fran Romero, pidió explícitamente que se reflejara en el acta de la sesión que hará falta una tercera prórroga.

"Tenemos la confianza de que se va a sacar en un año", insistió, por su parte, el socialista Conrado Rodríguez, que apuntó incluso que retos así se consiguen "trabajando mucho y muy duro".

El "cambio de paradigma"

En todo caso, el punto de la prórroga sirvió al equipo de gobierno para insistir en ese "cambio de paradigma" en la gestión del agua y del alcantarillado que procura con la constitución de una empresa mixta impulsada desde el Ayuntamiento isleño, el modelo "más eficiente y que mayor calidad va a aportar para los ciudadanos". También, el que permitirá "un control más férreo" del servicio desde lo público. E incorporar "la tecnología y la innovación que viene de la mano del sector privado".

Así, el responsable de Presidencia y Desarrollo Económico –que culpó incluso al PA de haber externalizado el servicio en la década de los 90 con la finalidad de obtener ingresos en el Ayuntamiento– abogó por "romper con el continuismo", que es "lo fácil" y propiciar ese cambio de modelo o de paradigma que va a ser lo mejor para la ciudad y para el servicio.

Para ello, insistió, se necesita prorrogar por un ejercicio más el contrato vigente, lo que dará cobertura y soporte legal al servicio en esta pretendida fase de transición que se suma a la prórroga de 4 años aprobada en 2019.

La medida, detalló, permitirá también al Ayuntamiento isleño unos ingresos superiores a los 1,2 millones de euros –cantidades a las que la concesionaria tendrá que hacer frente entre otros compromisos al firmar la prórroga◘– y que se destinarán "a continuar ejecutando inversiones y mejoras como las que se han iniciado en este mandato en la barriada Bazán, que ascienden a más de 4 millones".

Vox y Cs votan lo contrario que en 2019

El debate del agua, en todo caso, puso frente al espejo a Vox y Cs al invertir ambos grupos el sentido de su voto en 2019. En el primer caso, Carlos Zambrano lo justificó en el "voto de confianza" que desde su formación se había dado a principios del mandato al gobierno de Patricia Cavada para resolver esta cuestión, si bien –subrayó– la ausencia de avances al respecto en estos 4 años se había traducido en "una profunda decepción".

En el caso de Cs, Regla Moreno se explicó diciendo "que entonces no estaban en el gobierno" y no sabían "que el anterior delegado del área –el andalucista Fran Romero– no había hecho la tarea" aludiendo a la redacción de los pliegos del nuevo contrato del agua y del alcantarillado que, según la portavoz del grupo naranja, eran poco más de "medio folio".

El portavoz de AxSí, Fran Romero, le devolvió el golpe al advertir del "papelón" de Cs en estos 4 años de gobierno compartido con el PSOE, que les llevaba ahora a votar que sí a una prórroga cuando antes habían votado expresamente en contra "igual que dijeron que no iban a subir el IBI y fue lo primero que hicieron al llegar al gobierno".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Ana Rojas, insistió en la municipalización íntegra del servicio y acusó al gobierno local "de despilfarrar litros y litros de agua potable" y de no haber hecho nada para impulsar el desarrollo de la infraestructura del sistema terciario que permita reutilizar el agua de la depuradora para el baldeo de las calles o el riego de parques.