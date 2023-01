El proyecto colectivo 'Nostalgia de juventud' de la Asociación de Amigos Fotógrafos se expone en San Fernando

Las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León acogen desde el martes la exposición del proyecto fotográfico colectivo 'Nostalgia de juventud', promovido por la Asociación de Amigos Fotógrafos.

La muestra, que fue inaugurada por la alcaldesa, Patricia Cavada, se podrá ver en estas dependencias hasta el próximo día 27 de enero.

Está compuesta por 28 obras en las que se quiere rendir un homenaje a nuestros mayores "que nos han dado la vida, nos han preparado este mundo que hoy conocemos, con su esfuerzo han hecho que nuestras vidas sean lo que son. A veces nosotros, sus hijos e hijas no estamos a la altura de su esfuerzo. La pandemia se ha cebado especialmente en ellos, hemos visto cómo, día a día, sus vidas se apagaban, a veces encerrados en residencias sin el mero consuelo de la visita de sus familiares", apuntan desde este colectivo fotográfico.

Como se puso de relieve durante la inauguración, la Asociación Amigos Fotógrafos, siempre comprometida con su escenario próximo y con los problemas de sus gentes, "no podía dejar pasar la ocasión de rendir homenaje a estos que un día, en lo mejor de sus vidas, dieron todo porque saliéramos adelante y hoy, ya en la recta final de su existencia se ven, en ocasiones, tristes, solos y abandonados sin otro acompañamiento que los recuerdos de aquellos tiempos, la nostalgia de su juventud".

"Este es nuestro particular homenaje a los que nos han dado la vida para que seamos lo que somos, nuestra manera de agradecer sus desvelos, sus esfuerzos y su cariño. Con esta colección queremos decirles que no están solos, que no los olvidamos, que, aunque a veces no seamos capaces de expresarlo correctamente, son importantes en nuestras vidas y, sobre todo, que los queremos", han apuntado.

En esta colección, más allá del tamaño de las fotografías, no se ha querido poner ningún tipo de traba o limitación al fotógrafo. Así, durante el recorrido se pueden encontrar fotos en blanco y negro y en color; imágenes claras y directas en las que el autor nos mostrará el retrato de alguna persona mayor, a veces conocida y amada, otras desconocidas y anónimas; fotografías imaginarias en las que el creador nos mostrará, a través de alegorías la nostalgia de los recuerdos, o las dificultades cotidianas de los protagonistas del proyecto.

En definitiva, no habrá dos fotografías iguales, cada una de las obras es singular y única, incluso en aquellas en las que la temática o el enfoque del artista las presenten como similares, el autor las hará diferentes, bien por técnica, revelado o composición.