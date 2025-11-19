Convocada una nueva protesta para denunciar las carencias de la plantilla municipal en el próximo Pleno de San Fernando

Las reivindicaciones sindicales de la plantilla del Ayuntamiento de San Fernando volverán al Pleno que la Corporacion Municipal celebrará el próximo viernes 28 de noviembre. El SPLI (Sindicato de la Policía Local Independiente) junto a SIPAN (Sindicato Independiente de la Policía) y CCOO han convocado una protesta en el Ayuntamiento de San Fernando que dará comienzo en torno a las 8.30 horas, justo antes de que dé comienzo la sesión.

Los representantes sindicales han pedido al resto de empleados municipales que se sumen a la concentración "para demandar el empleo público y actualización de la valoración de puestos de trabajo".

Dicha movilización se lleva a cabo bajo el lema de '25 años de olvido y ausencia de negociación' y para exigir "transparencia y justicia retributiva".

Los colectivos sindcales denuncian que llevan "25 años sin una revisión de puestos (RPT)", lo que supone "una desvalorizacion y una clara descriminación de equidad e igualdad en los puestos" ya que la actual valoración "ya no existe en el Ayuntamiento". Únicamente existe la relación de los puestos con su descripción "y se encuentra también absoleta y fuera de legislación como el caso de los puestos de adaptación y segunda actividad y no solo en el seno de la Policía Local sino del ayuntamiento completo por el envejecimiento de la plantilla".

El SPLI denuncia la falta de uniformes en la Policía Local

Precisamente, el SPLI denunciaba días atrás una vez más que el Ayuntamiento seguía sin cumplir con la entrega de las prendas de uniformidad según lo estipulado en el Acuerdo de Mejoras Vigente (que data de 2007), donde se concreta que "la ropa de verano se entregará entre los meses de abril y mayo y la de invierno entre los de septiembre y octubre".

Sin embargo, apostillaba el colectivo sindical, el último contrato para dotar de uniformidad a la plantilla se formalizó en 2019 y tenía vigencia para dos años más otros dos de prórroga. Así que se encuentra pendiente el suministro de prendas a la Policía Local de los años 2023, 2024 y 2025. Y, de hecho, a estas alturas del año no consta que se esté tramitando ningún expediente administrativo para solventar esta cuestión.

Aprobadas en el Pleno dos mociones relativas a las carencias de la Policía Local de San Fernando

"A fecha de hoy, y con el cambio de temporada a un clima más frío, los agentes policiales aún no disponen de la ropa necesaria para abrigarse ante las condiciones meteorológicas adversas, ni tienen su ropa de agua necesaria", señalan al denunciar una vez más "el abandono" al que -sostiene- se ve abocada la plantilla.

La situación ha sido denunciada al Comité de Salud Laboral y a la Inspección de Trabajo por parte del SPLI. Según el sindicato, al no haber suministrado las prendas de uniformidad en estos años, el Ayuntamiento se ha ahorrado unos 360.000 euros "y se desonoce a dónde a ido a parar ese dinero que debería haberse destinado a las prendas de vestuario".

Precisamente, las carencias de la Policía Local agitaron ya el último Pleno, donde los representantes sindicales de la plantilla, arropados por algunos funcionarios, hicieron visible su malestar con una protesta organizada al hilo de dos mociones presentadas por los grupos municipales de AxSí y de VOX, que fue aprobada por unanimidad.

Así, se insistía en la carencia de efectivos, la avanzada edad media de los agentes, la ausencia de un reglamento que regule la segunda actividad, la falta de chalecos antibalas o, incluso, en la imposibilidad de disfrutar de los días de asuntos propios durante Navidad, Semana Santa y otras festividades.