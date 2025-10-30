La promoción del Liceo de 1975 se reencuentra 50 años después

Antiguos alumnos de la promoción del 75 del Liceo de San Fernando, en el Carmen tras la misa

Antiguos alumnos del colegio Liceo Sagrado Corazón pertenecientes a la promoción de 1963-1975 volvieron a reunirse este miércoles en este centro educativo de San Fernando de los carmelitas descalzos para recordar su 50 aniversario y disfrutar de una jornada de reencuentro, convivencia y, cómo no, de innumerables recuerdos y anécdotas, que fueron también los protagonistas de un día memorable.

Recordaron que hace medio siglo dejaron el Liceo al finalizar 6º de Bachiller, según el modelo educativo de aquella fecha. El encuentro puso de manifiesto que los años que pasaron en este centro, los momentos vividos y los lazos de amistad creados entre compañeros dejaron una huella imborrable a pesar del paso del tiempo.

La jornada, que resultó de lo más entrañable, contó con un recorrido por todo el colegio que realizaron acompañados por el profesor José Luis Mateo, en el que tuvieron la oportunidad incluso de compartir algunas de las clases que en esos momentos se estaban impartiendo a los alumnos actuales, lo que ofreció también una estampa de lo más curiosa al ver juntas a dos promociones del Liceo isleño con 50 años de diferencia.

Con 50 años de diferencia: arriba, la promoción del 75 durante su recorrido por el Liceo de San Fernando; abajo una foto de 1974 en la grada del colegio

Los antiguos alumnos asistieron también a la celebración de una misa de acción de gracias en la iglesia conventual del Carmen, que ofició el director del colegio, el padre David María Alarcón Losa.

La ceremonia religiosa deparó también uno de los momentos más emotivos de la jornada al brindar un especial recuerdo a los compañeros fallecidos, así como a aquellos ex alumnos que por motivos de fuerza mayor no pudieron asistir. También se recordaron con cariño a los antiguos padres carmelitas y profesores del centro.

Reencuentro de la promoción del 75 del Liceo en San Fernando: arriba, una imagen de 1974 en la grada del patio del colegio; abajo, foto de los ex alumnos junto a la Virgen del Carmen

La misa concluyó con el canto de la Salve ante la imagen de la Patrona, la Santísima Virgen del Carmen, y con la entrega de un recuerdo al director del colegio.

Posteriormente, los asistentes a este reencuentro de la promoción del 75 del Liceo disfrutaron de un ágape en un reconocido restaurante de La Isla (Casa Miguel), donde siguieron recordando los tiempos pasados en el Liceo.