Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Gracia y Esperanza lleva el Año Jubilar a las calles de San Fernando: procesión extraordinaria a la manera del Huerto

La imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza, titular de la hermandad de la Oración en el Huerto de San Fernando, recorrió las calles del barrio de la Pastora en la noche del sábado con motivo del Año Jubilar.

