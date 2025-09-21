Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes

La imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza, titular de la hermandad de la Oración en el Huerto de San Fernando, recorrió las calles del barrio de la Pastora en la noche del sábado con motivo del Año Jubilar.
1/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
2/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
3/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
4/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
5/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
6/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
7/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
8/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
9/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
10/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
11/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
12/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
13/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
14/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
15/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
16/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
17/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
18/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
19/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
20/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
21/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
22/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
23/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
24/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
25/25Procesión extraordinaria de Gracia y Esperanza en San Fernando: las imágenes/J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)