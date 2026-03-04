Primera toma de contacto con la Armada para celebrar el centenario del ‘Juan Sebastián de Elcano’ en San Fernando

El fuerte vínculo histórico y sentimental que siempre ha unido a San Fernando con el Elcano no iba a dejar que pasara desapercibido el primer siglo que cumple el buque escuela. El pueblo isleño tomó las riendas y se movilizó para que así fuese, creando una plataforma ciudadana que sigue dando pasos firmes.

El centro de congresos ha acogido este miércoles la primera reunión que la plataforma ciudadana La Isla y Elcano ha mantenido con la Armada de cara a establecer sinergias y colaboraciones respecto a la conmemoración del centenario del Juan Sebastián de Elcano. De hecho, por parte de la Armada ha estado representada la oficina de seguimiento constituida para el centenario del buque escuela. Concretamente, han asistido los capitanes de navío Diego Carriazo y Manuel González Serrano y el teniente coronel de Intendencia Narciso Lasso de la Vega. Esta primera toma de contacto fue solicitada formalmente a la Armada por esta plataforma, que reúne a 33 entidades y colectivos.

Durante la reunión se ha informado a los representantes de esta oficina sobre las entidades que integran este movimiento, los objetivos del mismo y el plan de acción que ya se está ejecutando y dará lugar al programa de actividades que se desarrollará durante 2027. Entre las acciones previstas se encuentran conferencias, mesas redondas, visitas, exposiciones, pruebas deportivas, iniciativas escolares y actividades conjuntas con la Armada.

La plataforma ha explicado que los miembros de la Armada han mostrado su interés por la cantidad, calidad y variedad de actos en los que se trabaja y su buena disposición para que San Fernando sea parte del programa de actos que la Armada prepara sobre este centenario y sobre el que, a grandes rasgos, se les informó.

Desde la oficina se ha animado al colectivo La Isla y Elcano a presentar su programación en Madrid ante el El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada. La reunión ha concluido con la propuesta de mantener abierto un canal de comunicación por ambas partes y la posibilidad de planificar próximos encuentros.

Imagen del encuentro institucional con Cavada y Pacheco. / J.A.S.B.

Encuentro institucional

La alcaldesa, Patricia Cavada, también ha mantenido este miércoles un encuentro con los representantes de esta oficina para avanzar desde el Ayuntamiento en la coordinación de las actividades que se desarrollarán en la ciudad con motivo de esta efemérides. Entre ellas destaca una gran exposición dedicada al buque escuela, que se instalará en un espacio destacado y cuyas imágenes saldrán de un certamen internacional.

“San Fernando forma parte esencial de la historia del Juan Sebastián de Elcano. No solo compartimos con orgullo su trayectoria, sino que contribuimos activamente a que siga navegando y representando a España por todo el mundo. Este centenario es una oportunidad extraordinaria para proyectar nuestra identidad naval, para reconocer el trabajo de nuestros profesionales y para que la ciudadanía se sienta partícipe de un legado que también es suyo”, señala Cavada.