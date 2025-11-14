Primer paso para cubrir la plaza vacante de archivero en el Ayuntamiento de San Fernando

Dependencias del Archivo Municipal y de la Biblioteca Lobo en el Ayuntamiento de San Fernando, en una imagen de archivo

La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes las bases que regierán el proceso selectivo para la cobertura interina de la plaza de archivero en el Ayuntamiento de San Fernando, vacante desde la jubilación del anterior responsable en 2023.

Dicha situación, junto al cierre de estas dependencias municipales durante un prolongado periodo de tiempo a causa de las más de 400 cajas con documentación que ocupaban las dependencias del Archivo Municipal y de la Biblioteca Lobo, lo que hizo imposible durante más de un año la apertura a consultas porque no había espacio físico ni condiciones para ello.

Todas estas cajas llegaron al Consistorio al expirar en el año 2023 el contrato para la gestión de fondos del archivo que el Ayuntamiento tenía externalizado y en manos de una empresa especializada.

Dichas cajas -exactamente, 421- fueron trasladadas antes de verano al local municipal de la calle Isaac Peral (antiguas oficinas de Recaudación). Y a ellas se suman también otras 1.500 que se encontraban en las dependencias de la Oficina de Turismo, donde además obstaculizaban la ejecución de unas obras de la comunidad de propietarios del edificio.En total, el traslado abarcaba 1.921 cajas con documentos municipales.

Pero para recuperar la normalidad en estas dependencias municipales era necesario también resolver el problema de la plaza vacante.