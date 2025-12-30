El Pregón de las Glorias de San Fernando se celebrará en la parroquia de la Pastora

El Pregón de las Glorias de San Fernando, que en 2026 pronunciará Moisés Posada López, cambiará la ubicación que ha tenido en estos últimos años -la capilla del Cristo- para trasladarse a la parroquia de la Divina Pastora. Así lo ha anunciado el Consejo de Hermandades y Cofradías, que ha dado a conocer también que dicha exaltación se celebrará en la jornada del segundo domingo de Pascua, domingo in albis.

Igualmente, se ha informado de la designación del presentador por parte del pregonero, que será su hermano, Jesús Posada. Y se ha dado a conocer la marcha que interpretará un quinteto de metales antes de la exaltación, que será Dios te salve, Rocío, de Jesús Castro Gomila.