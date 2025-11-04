El PP de San Fernando pone en marcha una nueva recogida de juguetes enmarcada en la campaña 'Ningún Niño sin Juguete'

El Partido Popular de San Fernando ha presentado una nueva edición de su tradicional recogida navideña de juguetes, una iniciativa solidaria con la que los populares isleños se suman un año más a la campaña 'Ningún Niño sin Juguete' de la Asociación de Reyes Magos de San Fernando.

La presentación ha estado a cargo de la portavoz municipal, María José de Alba, y la secretaria general del partido, Carmen Roa, quienes han destacado “el compromiso del Partido Popular con la infancia y con las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales”.

“Cada juguete donado es una sonrisa más el día de Reyes. Nuestro objetivo es que ningún niño de San Fernando se quede sin la ilusión que merecen todos los pequeños”, ha subrayado De Alba.

Por su parte, Carmen Roa ha recordado que “la solidaridad de los isleños se demuestra cada año en esta campaña, que une a toda la ciudad por una causa tan bonita como justa”.

Los juguetes deberán ser nuevos y podrán entregarse en la sede del Partido Popular de San Fernando, situada en la calle Real 110, del 5 de noviembre al 12 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Desde el PP se invita a todos los ciudadanos, asociaciones y entidades a colaborar con esta recogida, “porque regalar un juguete es también regalar esperanza”.