El PP de San Fernando pide al PSOE que se pronuncie respecto al procesamiento de Fernando Villén por las ayudas del CTI

El Partido Popular de San Fernando considera que el PSOE local debe pronunciarse tras conocerse que el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), Fernando Villén, militante del PSOE en la ciudad, volverá al banquillo de los acusados en una causa judicial relacionada con ayudas públicas destinadas al Consorcio de Técnicas Industriales (CTI).

Un juzgado de Sevilla ha procesado a Villén y a otros cinco ex altos cargos por presuntas irregularidades en la concesión y gestión de subvenciones destinadas a formación profesional durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012, ayudas que alcanzarían alrededor de 4,8 millones de euros.

Los hechos investigados se refieren a la gestión de recursos públicos destinados a formación profesional, un ámbito especialmente sensible en una localidad y una provincia con importantes carencias en materia de empleo y cualificación industrial.

Hay que recordar que Fernando Villén participó como experto en la elaboración del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones municipales de 2007 en San Fernando, encargándose precisamente del área de Desarrollo Local.

Para los populares, resulta llamativo que quien formó parte del equipo que diseñaba sobre el papel el desarrollo económico y el empleo para la ciudad tenga ahora que responder ante la justicia en un procedimiento relacionado precisamente con fondos públicos destinados a formación y empleo.

Además, Villén ya fue condenado en otro procedimiento judicial relacionado con la FAFFE, tras el conocido caso del uso de tarjetas públicas para gastos en prostíbulos.

Los populares subrayan además que el asunto adquiere especial relevancia porque afecta a recursos públicos destinados a formación profesional y a un consorcio ubicado en San Fernando, en un ámbito tan sensible para la ciudad como el empleo y la capacitación industrial.

Por ello, el Partido Popular considera razonable que el PSOE de San Fernando pueda ofrecer su valoración política sobre este asunto.