El PP de San Fernando insiste en sus críticas por la compra de los paravientos de las terrazas: se gastaron 172.000 euros "y no cumplían su función"

Los paravientos de las terrazas de la plaza del Rey, almacenados en las dependencias sin uso del Mercado Central de San Fernando

El PP de San Fernando ha lamentado este sábado en una nota "que el gobierno socialista de Patricia Cavada vuelva a reaccionar tarde y a la defensiva ante un problema que él mismo creó y que, ocho meses después, sigue sin resolver" al referirse al tema de los paravientos de las terrazas de la plaza del Rey.

"La respuesta del ejecutivo local del PSOE, una vez más, no aclara lo fundamental: por qué se contrataron, pagaron e instalaron unos paravientos que, tal y como estaban diseñados y ejecutados, no cumplían su función en una ciudad donde el viento no es una circunstancia excepcional, sino una realidad cotidiana perfectamente conocida. No se trata de un imprevisto, sino de una falta de previsión evidente", señalan los populares.

El propio gobierno socialista -aduce el PP isleño- reconoce ahora que ha tenido que "determinar la solución más adecuada", lo que supone admitir que la solución original no lo era, pese a estar definida en un pliego de prescripciones técnicas y formar parte de un contrato público cerrado. "Ante esta afirmación, resulta legítimo preguntar cuál es exactamente esa solución, en qué consiste y por qué no se ha explicado con claridad a la ciudadanía después de más de medio año con el material retirado", inquiere.

"También es necesario saber qué análisis se ha realizado sobre los paravientos que se vinieron abajo apenas unos días después de su instalación, cuándo se inició ese análisis, cuánto tiempo ha durado y cuáles han sido sus conclusiones. Si el diseño era correcto, ¿por qué falló? Y si no lo era, ¿por qué se contrató, se recepcionó y se pagó?", prosigue.

"Tampoco resulta convincente que, siete meses después de su retirada, se alegue ahora la falta de maquinaria municipal y la necesidad de nuevos trámites de contratación. La instalación de los paravientos formaba parte del contrato original y, si hoy hacen falta actuaciones adicionales, eso solo confirma que el gobierno socialista lo ha vuelto a hacer mal y no puede eludir su responsabilidad", vuelve a denunciar el PP en un nuevo comunicado sobre este mobiliario urbano.

La cronología es especialmente reveladora, prosiguen los populares: "El procedimiento se inicia en 2022, los paravientos se instalan a finales de mayo de 2025, se retiran a principios de junio y, en enero de 2026, el gobierno sigue hablando de 'unas semanas', con posibles retrasos añadidos por la celebración de los Carnavales. Ocho meses después, no hay una solución materializada, solo anuncios condicionados y explicaciones a posteriori".

Otra cuestión clave -señalan- es el coste. "Si ahora es necesario contratar maquinaria externa y ejecutar una solución distinta a la inicialmente prevista, ¿cuánto más va a costar este fiasco a los isleños? ¿Existe una estimación económica de esta nueva intervención o se actuará nuevamente sin informar del impacto en las arcas municipales? Conviene recordar que estos paravientos ya han costado más de 172.000 euros de dinero público y que, a día de hoy, no prestan ningún servicio a la ciudad. Todo lo que hace Cavada termina constándonos a los isleños más dinero, desde las obras del Mercado Central (que triplicaron su coste), hasta la Magdalena que ya duplica lo inicialmente previsto".

"Que el gobierno de Cavada defienda ahora la correcta conservación del material no cambia la realidad: los paravientos llevan más de medio año almacenados, sin uso y deteriorándose, pese a haber sido presentados como una solución permanente para la Plaza del Rey. El problema no es dónde están guardados, sino por qué no están cumpliendo la función para la que fueron comprados", continúa el comunicado de los populares.

Desde el Partido Popular, de esta forma, se ha insistido "en que este no es un problema técnico, sino político". "Las decisiones se tomaron desde el gobierno socialista, bajo la responsabilidad directa de la alcaldesa Patricia Cavada, que impulsó y supervisó personalmente este mobiliario urbano. Por tanto, son los responsables políticos quienes deben dar explicaciones claras, asumir errores y responder ante los ciudadanos", concluye.