Los paravientos de las terrazas de la plaza del Rey se colocarán en unas semanas, apunta el Ayuntamiento de San Fernando

Tras las críticas del PP en torno a los paravientos adquiridos para las terrazas de la plaza del Rey, el gobierno municipal ha aclarado que su colocación está prevista para dentro de unas semanas "una vez que se ha determinado la solución más adecuada" para estas estructuras y se han puesto en marcha los trámites de contratación para proceder a su instalación, ya que para ello resulta necesario emplear una maquinaria de la que carece el Ayuntamiento de San Fernando.

De hecho, aunque desde el ejecutivo local se apunta al mes de febrero para proceder a la colocación de los paravientos en las terrazas de la plaza del Rey, se reconoce también que la celebración de los Carnavales podría postegar los trabajos hasta la terminación de las fiestas.

Del mismo modo, se ha defendido la correcta conservación de todo el mobiliario adquirido meses atrás que, se asegura, se encuentra en un óptimo estado. Antes bien,s se subraya, la decisión de almacenarlos en las dependencias sin uso del Mercado Central responde, precisamente, a las mejores garantías que dicho espacio ofrecía -frente a una nave municipal- para su custodia mientras se estudiaban distintas alternativas.

Los paravientos de los nuevos veladores de la plaza del Rey, cabe recordar, fueron retirados a principios del pasado mes de junio cuando apenas llevaban unos días colocados después de que el viento de levante -tan frecuente en la localidad- derribara estas estructuras ocasionando daños en algunas de ellas.

Este viernes, el PP ha difundido un par de fotografías en las que se muestra a estos veladores almacenados en la antigua pescadería del Mercado Central y, en una nota suscrita por la concejala Carmen Roa, ha recordado su coste -172.270 euros- y la situación de abandono en la que este mobiliario se encontraba desde hace ya siete meses.