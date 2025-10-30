El PP solicitará en el Pleno una intervención en el pabellón del Parque en San Fernando: "Está muy lejos del nivel que merecen los deportistas"

Trabajos en el pabellón deportivo del Parque, durante las últimas obras que se llevaron a cabo en 2016

La concejala del Partido Popular de San Fernando, Carmen García de Lomas, ha reclamado la puesta en marcha de un plan integral de mejora y modernización del Pabellón y Gimnasio del parque Almirante Laulhé, "ante el evidente deterioro de las instalaciones y la falta de accesibilidad universal que sufren los usuarios".

García de Lomas ha denunciado que "la falta de mantenimiento, la obsolescencia del equipamiento y la ausencia de una planificación adecuada están provocando que uno de los principales espacios deportivos de la ciudad se encuentre muy lejos del nivel que merecen los deportistas isleños y los vecinos que utilizan estas instalaciones cada semana".

"El Pabellón del parque Almirante Laulhé es un símbolo del deporte base en San Fernando, pero el paso del tiempo y la desidia del gobierno de Patricia Cavada lo han llevado a una situación límite", ha advertido la edil popular, que este viernes pedirá en el Pleno una intervención por parte del Ayuntamiento de San Fernando para solventar la situación. "La climatización es insuficiente, las barreras arquitectónicas persisten y el gimnasio anexo está anticuado y deteriorado. No se puede hablar de promoción del deporte cuando el Ayuntamiento mantiene en estas condiciones unas instalaciones públicas de tanto uso y valor", seala.

Pide un plan con medidas concretas

La propuesta del Partido Popular, presentada por García de Lomas en forma de moción al Pleno municipal, insta al gobierno local a realizar una evaluación técnica integral de ambas instalaciones para determinar las actuaciones necesarias en materia de accesibilidad, climatización, mantenimiento y equipamiento.

El plan plantea renovar por completo los sistemas de ventilación y climatización, adaptar los accesos y aseos a la normativa de accesibilidad universal, sustituir la maquinaria obsoleta del gimnasio por equipamiento moderno y seguro, y establecer un protocolo de mantenimiento y limpieza periódica que garantice la conservación del espacio durante todo el año.

"El deporte no puede depender de remiendos ni de soluciones improvisadas. Hace falta una intervención seria, planificada y con presupuesto, que devuelva al Pabellón Laulhé la dignidad que merece", ha destacado García de Lomas.

La concejala ha subrayado que el PP propone, además, que los clubes deportivos, usuarios y técnicos municipales participen en la elaboración de este plan, "para que las decisiones se ajusten a las necesidades reales de quienes viven el deporte cada día".

"El deporte es salud, educación y convivencia. Modernizar el Pabellón Laulhé es invertir en la calidad de vida de los isleños. No se trata solo de reparar, sino de dignificar y proyectar el deporte de San Fernando hacia el futuro", ha concluido García de Lomas.