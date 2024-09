"Habrá que pagar indemnización por La Magdalena sí o sí", asegura el PP de San Fernando

San Fernando/Tras dos años de parón en la obra de La Magdalena y la pérdida de los fondos europeos EDUSI, el Ayuntamiento de San Fernando va a tener que pagar una indemnización a la UTE adjudicataria por la resolución del contrato que la Junta de Gobierno Local aprobará este lunes. "Y eso no es discutible", ha afirmado la concejala del PP, Carmen Roa, tras la comisión informativa de Desarrollo de la Administración que se ha celebrado este jueves para tratar, precisamente, este expediente. "Hay que pagar indemnización sí o sí", ha recalcado la edil popular. "Eso no es discutible. Y nos va a costar el dinero a todos los isleños".

La cuantía de la indemnización está todavía por ver, "pero podría llegar a casi 400.000 euros", ha señalado Roa. De ahí que, "ante este nuevo episodio de la pesadilla en la que se ha convertido La Magdalena", desde el PP se hayan exigido responsabilidades políticas. "La persona o las personas responsables del expediente deben dimitir o ser cesadas inmediatamente", ha reclamado al contrastar la triste realidad de este espacio después de dos años con las obras paradas con "el faraónico y ambicioso proyecto" presentado en su día por Cavada. "La realidad es bien diferente: es un ejemplo de mala gestión, de despilfarro y de una total incapacidad para llevar a cabo un proyecto que debería haber terminado ya hace años", ha afimado.

Para el PP de San Fernando resulta además especialmente preocupante que hace ahora un año -el 4 de octubre de 2023- la UTE adjudicataria solicitara ya la resolución del contrato de La Magdalena y reclamara la correspondiente indemnización y que este hecho fuera silenciado y ocultado por el gobierno municipal. "La empresa, por cauce oficial, manda la petición aludiendo a una de las causas previstas en la ley, que las obras llevan paradas más de 8 meses. Y qué hace el Ayuntamiento... Nada. No hace nada, ni siquiera responde a este requirimiento y lo oculta a todo el mundo, no informa. Y no será porque no hemos pregundado por La Magdalena al equipo de gobierno", afirma Roa, que condena la "falta de rigor y diligencia" con la que se ha conducido el ejecutivo municipal en este asunto en lugar de dar la mayor seguridad posible a los actos administrativos y a los contratos municipales.

"No nos valen mensajes de Whatsapp ni las conversaciones de barra ni los abrazos", ha declarado la edil popular al apuntar a la escasa consistencia de los argumentos empleados por el gobierno municipal al afirmar que las conversaciones con el contratista siguieron adelante a pesar de aquella solicitud de resolución del contrato. "A día de hoy sigue sin haber constancia de que se haya constestado a esta petición", lamenta la concejala del PP.

"Las cosas no se han hecho bien. Este equipo de gobierno no ha gestionado bien La Magdalena", asegura al recordar que el proyecto se adjudicó por algo más de 7 millones de euros e iba a ser financiado en un 80% con los fondos europeos. Al final, por el problema de los suelos el coste se encareció y las ayudas se perdieron porque expiraron los plazos, "algo que también se ha intentado mantener oculto".