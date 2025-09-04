El PP exige una providencia para abrir las terrazas en San Fernando

La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha mostrado el apoyo de su partido a la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y a los hosteleros de la ciudad ante la situación que, tal y como ha trascendido, están sufriendo con la ocupación de la vía pública por sus terrazas.

El Partido Popular recuerda que el problema obedece a la negligente gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento: no se están emitiendo a tiempo las liquidaciones de la tasa y, pese a ello, se mantienen inspecciones y avisos de sanción. Este atasco impide a muchos negocios abrir con normalidad y pone en riesgo empleo e ingresos municipales.

Como solución inmediata, los populares proponen una providencia municipal que autorice de forma cautelar la apertura de las terrazas de quienes ya registraron su solicitud y documentación completa, que suspenda las sanciones a estos locales y que, con posterioridad y normalizada la situación, cobre la tasa con carácter retroactivo por los días efectivamente autorizados y en funcionamiento.

María José de Alba concluye “abrir ahora y cobrar después es una medida sencilla y legal que protege el empleo y garantiza la recaudación” y añade “lo urgente es sacar a nuestros hosteleros del limbo administrativo que ha creado el PSOE y devolver a la ciudad la normalidad que merece”.