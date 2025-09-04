El Ayuntamiento de San Fernando tranquiliza a los hosteleros y aclara que no se han retirado terrazas ni impuesto sanciones

Principios de septiembre en San Fernando. Aún queda verano por delante y horas de terraceo por disfrutar para isleños y visitantes. Precisamente, y con este panorama por delante, a última hora de la tarde del miércoles la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) expresaba, a través de un comunicado, la preocupación de sus socios ante el retraso que está experimentando la liquidación de las terrazas por parte del Ayuntamiento y sobre cómo podía afectar esta demora al sector.

Este jueves el equipo de gobierno tranquilizaba al gremio explicando que, respecto a las autorizaciones para la ocupación de la vía pública, el Ayuntamiento no había retirado ninguna terraza ni impuesto sanción alguna. La única excepción ha sido un negocio de nueva creación cuya gerencia pensaba que había presentado la solicitud pero al final no se había formulado. En ese caso puntual, la Policía Local sí actuó para garantizar la retirada de la terraza. Dicho establecimiento ya ha tramitado la correspondiente autorización y se espera que sea resuelta en el menor espacio de tiempo posible.

La concejala de Comercio, María Gómez, ha solicitado a Asihtur información de otras posibles anomalías, en el marco de las conversaciones permanentes que se mantienen con la asociación. Desde el Consistorio se subraya que todos los negocios han tenido la posibilidad de ejercer su actividad y que se han realizado inspecciones, dentro de la normalidad, habiendo algunos formalizado la solicitud y otros no.

En este sentido, no se ha producido perjuicio alguno, ya que los establecimientos han estado trabajando sin problemas. Las tramitaciones requieren informe de la Policía Local y autorización de Patrimonio, procedimientos que se están agilizando al máximo para reducir cualquier retraso. En este sentido, se confía en que, salvo inconvenientes puntuales, los expedientes queden resueltos en breve.

En cualquier caso, el Ayuntamiento quiere reconocer la labor del sector hostelero, que durante todo el verano ha trabajado con intensidad para que San Fernando continúe consolidándose como referente gastronómico y turístico en la provincia.