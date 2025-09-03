Los hosteleros de San Fernando, preocupados ante la tardanza del Ayuntamiento en liquidar las tasas de las terrazas

Terraza de uno de los negocios que permanece a la espera de la liquidación de las tasas y que ya no pueden montarse.

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha mostrado su preocupación ante los problemas que está causando que el Ayuntamiento de San Fernando aún no haya liquidado las tasas de las terrazas de numerosos establecimientos hosteleros de la ciudad, a pesar de que los responsables de estos negocios sí hayan cumplido con sus obligaciones pertinentes, presentando la documentación requerida y solicitando sus correspondientes cartas de pago. El colectivo recuerda que sin estas liquidaciones no se pueden abonar las tasas que permiten el montaje de las terrazas y que la gran demora que está experimentando estos trámites esta perjudicando seriamente la actividad de los hosteleros.

“Los testimonios de los compañeros nos revelan una preocupante realidad. Algunos solicitaron la carta de pago en enero y aún no les ha llegado y otros ya ni siquiera pueden montar su terraza habiendo solicitado todo en tiempo y forma. Mientras no se ejecutan las liquidaciones sí siguen adelante las inspecciones y la Policía Local va advirtiendo a los que no han abonado las tasa que no pueden montar sus terrazas o serán multados, a pesar de que la culpa no es suya, sino del Ayuntamiento. La intención de los hosteleros es tenerlo todo en regla por muy difícil que se les ponga”, explica el presidente de Asihtur, Juan López.

El responsable de la asociación detalla que esta situación complica la continuidad de algunos establecimientos hosteleros y contribuye a la destrucción de empleo. “Hay negocios que tienen salones muy pequeños y que difícilmente pueden sobrevivir sin las terrazas y, por otro lado, hay establecimientos que si no les permiten mantener las terrazas tendrán que despedir a parte del personal”, señala López.

Asihtur explica que el Ayuntamiento ha justificado ante diversos hosteleros esta demora aclarando que el funcionario que realizaba estas liquidaciones se ha jubilado. Al colectivo le sorprende que en este caso no se tengan previstas alternativas para seguir completando estos trámites.

Automatización de la renovación de las tasas

Asihtur insiste sobre la necesidad de que se automatice el proceso de renovación de estas tasas para evitar todos estos problemas y que se abone directamente por cargo bancario. Del mismo modo, la asociación pide que para que se agilice este proceso no haya que presentar la misma documentación cada año, presentándola solo si ha tenido lugar algún cambio en el negocio que deba ser documentado.