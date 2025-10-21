El PP se hace eco de las "dudas y preocupaciones" de comercio ante la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando

La portavoz del Partido Popular (PP) de San Fernando, María José de Alba, y la secretaria general de la formación, Carmen Roa, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), encabezados por su presidente, Manuel Luna, dentro de los encuentros periódicos que los populares vienen celebrando con los distintos sectores económicos y sociales de la ciudad.

El objetivo del encuentro ha sido testear la situación actual del comercio tradicional isleño, sus inquietudes y propuestas, en un contexto en el que el sector atraviesa momentos de incertidumbre agravado por la falta de apoyo real del gobierno municipal.

Durante la reunión, los comerciantes trasladaron al Partido Popular "sus dudas y preocupaciones" ante el proyecto de delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), actualmente en fase de exposición pública. En este sentido, De Alba explicó que el PP presentará alegaciones al entender que la delimitación planteada por el gobierno de Patricia Cavada "no responde a la realidad urbana ni a la calidad del aire existente en la ciudad, y que además puede perjudicar los intereses del comercio del centro, principal motor económico de San Fernando".

Reunión del PP de San Fernando con Acosafe para tratar la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en la localidad / PP San Fernando

"El comercio es la primera industria de San Fernando y el sector que más empleo genera y mantiene en nuestra ciudad. Cualquier decisión que afecte a su actividad debe tomarse escuchando a los comerciantes y valorando sus consecuencias", subrayó María José de Alba, quien insistió en que el PP "estará siempre del lado de quienes crean riqueza y empleo en nuestra ciudad".

Por otro lado, el PP recordó que desde 2022 la alcaldesa Patricia Cavada viene anunciando un supuesto Plan Estratégico del Comercio, que según sus propias palabras iba a ser "una iniciativa para revitalizar y dinamizar el comercio local, transformando la experiencia de compra en la ciudad". "Tres años después, nada se sabe de ese plan, ni se ha presentado, ni se ha consensuado con los comerciantes, ni se han visto medidas concretas", lamentó De Alba.

Las propuestas del PP para el comercio: toldos, zona azul, vales de descuento...

Durante el encuentro, las representantes populares también pusieron sobre la mesa las propuestas que el PP ha venido presentando para apoyar y dinamizar el comercio local y que -recuerdan- "han sido rechazadas sistemáticamente por el gobierno socialista". Entre ellas, la instalación de toldos en las principales calles comerciales, la adaptación de la zona azul a la realidad del pequeño comercio o la puesta en marcha de campañas de vales descuento para incentivar las compras en los establecimientos de proximidad.

En este contexto, el Partido Popular reiteró su compromiso con un modelo de ciudad que apueste por el comercio tradicional, que es seña de identidad de San Fernando y pieza esencial de su economía. "Frente a la falta de gestión y de diálogo del gobierno de Cavada, el PP seguirá defendiendo medidas reales que impulsen la actividad comercial y protejan a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios", concluyó De Alba.