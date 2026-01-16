El PP asegura que el recibo del agua ha subido en San Fernando casi un 63% durante el último año

La secretaria general del Partido Popular de San Fernando, Carmen Roa, ha asegurado que los isleños han sufrido en el último año un incremento del precio del agua “totalmente desmesurado”. La subida del agua aprobada por el gobierno socialista de Patricia Cavada, apuntan los populares, no guarda relación con un mayor consumo, sino con incrementos tarifarios y tasas municipales decididos por el Ayuntamiento.

Roa ha explicado que el PP ha comparado dos facturas reales del mismo suministro, con idéntico consumo (1 metro cúbico), correspondientes a enero de 2025 y enero de 2026, y el resultado es claro y extrapolable a cualquier hogar o negocio: el recibo pasa de 29,20 euros a 47,56 euros, lo que supone 18,36 euros más, es decir, una subida global del 62,9 %, sin que haya variación alguna en el uso del agua.

“Estos datos demuestran que la subida no premia el ahorro ni penaliza el derroche, como afirmó Cavada para justificar esta brutal subida, sino que encarece el recibo incluso con el consumo mínimo”, ha afirmado.

Del análisis técnico del recibo, explica el PP, se desprende que más del 87 % del incremento total corresponde a decisiones municipales, mientras que menos del 13 % está vinculado al servicio del agua y a cánones externos.

De esta manera, la tasa de gestión integral de residuos municipal, siendo una tasa fija y no estando ligada al consumo, pasa de 19,58 euros a 34,40 euros, subiendo 14,82 euros y un 75,7%.

Por otro lado, la cuota municipal de depuración sube de 2,91 euros a 4,22 euros, increnentñandose 1,31 euros y un 45 % más.

En conjunto, los conceptos municipales pasan de 22,70 euros a 38,76 euros, es decir, 16,06 euros, lo que representa el 87,4 % de toda la subida del recibo.

En cuanto a los conceptos estrictamente relacionados con el suministro de agua, la cuota fija del servicio de agua pasa de 4,35 euros a 6,30 euros, subiendo 1,95 euros y un 44,8 %.

El precio del consumo (por 1 metro cúbico) pasa de 0,77 euros a 0,84 euros, subiendo un 9,1 %.

El canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas pasa de 0,25 euros a 0,33 euros, subiendo un 32% y siendo un canon ajeno al Ayuntamiento, que la concesionaria solo recauda.

El impacto conjunto de estos conceptos, incluido el IVA asociado, no alcanza los 2,5 euros, muy lejos del incremento provocado por las tasas municipales.

No era una medida para ahorrar agua

Roa ha recordado que el Partido Popular ya advirtió cuando el PSOE de Cavada aprobó esta modificación de tarifas de que no respondía a un verdadero objetivo ambiental. En aquel momento, Cavada justificó la subida afirmando que “el objetivo es triple: premiar a las personas que menos consuman, penalizar los consumos excesivos derrochadores y garantizar el acceso de todos al agua”.

“Hoy la realidad desmonta ese discurso: con el consumo mínimo la factura sube casi un 63 %, lo que demuestra que no se trata de ahorro ni de justicia social, sino de recaudación”, ha subrayado.

“Cualquier vecino puede comprobarlo en su propia factura: el agua no se consume más, pero se paga mucho más, y la mayor parte de ese incremento tiene su origen en decisiones políticas del Ayuntamiento gobernado por el PSOE”, ha concluido Carmen Roa.