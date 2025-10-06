El PP advierte sobre la falta de accesibilidad en la calle Terán de San Fernando

La portavoz del Partido Popular en San Fernando, María José de Alba, y la concejala popular Malu del Río han mantenido un encuentro con los vecinos de la calle Terán, quienes llevan tiempo denunciando los graves problemas de accesibilidad que presenta esta vía. Las aceras, de un tamaño insuficiente, obligan a los peatones a caminar por la calzada, con el consiguiente riesgo para su seguridad.

De Alba ha destacado que son muchas las personas con movilidad reducida que viven en la zona, además de familias con niños pequeños que utilizan carritos, mayores que se desplazan con andadores o vecinos que llevan carros de la compra, lo que convierte el simple hecho de salir de casa en una dificultad diaria.

“No es de recibo que en pleno 2025 haya calles en San Fernando en las que sea imposible caminar con seguridad. Vamos a trabajar en una propuesta para que se actúe de forma similar a la intervención realizada en la calle paralela, Benítez Morera, pero bien hecho, garantizando que la obra cumpla con los criterios de accesibilidad universal y dé una respuesta real a las necesidades de los vecinos”, ha afirmado la portavoz popular.

Por su parte, Malu del Río ha recordado que el Partido Popular lleva tiempo reclamando un plan integral de mejora de la accesibilidad urbana que priorice aquellas calles donde la situación es más grave. “La accesibilidad no puede seguir siendo un lujo ni una promesa electoral; es una obligación moral y legal del Ayuntamiento”, ha señalado la edil popular.

Desde el Partido Popular se insta al gobierno municipal de Patricia Cavada a que atienda esta demanda vecinal y actúe con urgencia para garantizar la seguridad de los peatones. “No se trata solo de estética urbana, sino de dignidad y de respeto a quienes viven allí”, han subrayado De Alba y Del Río.

El grupo municipal popular presentará a los vecinos una propuesta concreta para que la actuación se ejecute cuanto antes, con planificación, calidad y verdadera accesibilidad.