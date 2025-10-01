El PP exige al Ayuntamiento de San Fernando la reapertura de las terrazas municipales del Parque del Oeste y El Barrero

Terraza del parque del Barrero, en San Fernando, en una imagen difundida por el PP hace unos meses

El Partido Popular de San Fernando ha denunciado la "inacción" del gobierno municipal socialista, liderado por Patricia Cavada, ante el prolongado cierre de las terrazas-bar ubicadas en los parques del Oeste y El Barrero, que permanecen clausuradas desde 2023 "pese a la evidente demanda ciudadana y el interés empresarial por su reapertura".

La portavoz del PP, María José de Alba, ha recordado que desde marzo de este año, su formación viene advirtiendo que las concesiones administrativas de ambos espacios habían expirado sin que el Ayuntamiento de San Fernando iniciara los trámites necesarios para una nueva licitación. La situación -recuerda el PP- se arrastra desde hace más de dos años, ya que en enero de 2023 venció la concesión del kiosco del Parque del Oeste, adjudicado originalmente en 2013 por un periodo de diez años.

A día de hoy, ninguno de los espacios ha vuelto a salir a concurso, lo que ha provocado un deterioro progresivo de las instalaciones y una pérdida de servicios para los vecinos. En el caso del Parque del Barrero, la terraza cerrada ha sido incluso ocupada por personas sin hogar y convertida en un punto de acumulación de residuos, agravando el abandono del entorno.

El Partido Popular denuncia que los baños públicos de ambos parques se encuentran en estado lamentable, con daños causados por actos vandálicos y falta de mantenimiento. "Estamos hablando de espacios que fueron concebidos como puntos de encuentro y convivencia vecinal, y que hoy representan un claro ejemplo de desidia institucional", señaló De Alba.

"Muchos isleños y pequeños empresarios se han interesado en gestionar estas terrazas, lo que demuestra que hay una oportunidad real de generar empleo y dinamizar los barrios", apuntó la portavoz popular. "Sin embargo, la falta de gestión del gobierno socialista ha bloqueado cualquier posibilidad de desarrollo económico en estos espacios".

El PP ha lanzado al equipo de gobierno las siguientes peticiones:

Que se convoque de inmediato la licitación de ambos espacios.

Que se reduzca el canon para facilitar el acceso a autónomos y pequeñas empresas.

Que realice labores urgentes de limpieza y mantenimiento de las instalaciones mientras se resuelve la adjudicación.

Que responda con transparencia a las preguntas de la oposición y de los ciudadanos interesados en estos espacios.

"El PSOE de Cavada está dejando caer en el abandono dos equipamientos que cumplían una función social clave en nuestros parques", denuncia De Alba. "Desde el Partido Popular seguiremos ejerciendo presión política y social para que Patricia Cavada asuma su responsabilidad y actúe de una vez por todas".