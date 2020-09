Detectan varios positivos por coronavirus en el CRMF de San Fernando

El Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) del Imserso en San Fernando ha detectado varios positivos por coronavirus entre los trabajadores que conforman su plantilla. Los contagios -en torno a media docena, según algunas fuentes- han dado la cara al realizarse las pruebas del Covid-19 entre el personal.

Los contagios han obligado a retrasar el regreso de las clases presenciales al centro -que estaba previsto para los próximos días- hasta que la situación se normalice. La formación que habitualmente se imparte a los usuarios del centro, no obstante, se está llevando a cabo on line y no se ha visto interrumpida.

El centro ha confirmado que se trata de cuatro trabajadores del centro y de otros dos empleados de empresas externas, que han dado positivo en la realización de los test llevados a cabo esta semana. Todos han quedado confinados en sus domicilios, pendientes de su evolución y bajo supervisión médica, a espera de nuevos test.

Estas pruebas, ha recordado el centro, se han llevado a cabo sin que todavía se hayan incorporado alcentro los usuarios para el presente curso escolar, manteniéndose desde el estado de alarma en el país en marzo pasado el teletrabajo en aquellos puestos donde ha sido posible.

De hecho, insiste, el curso pasado concluyó online y el actual también ha empezado días atrás del mismo modo hasta la incorporación presencial de usuarios y alumnos de modo físico.

Desde el CRMF isleño se ha recordado que desde el verano está adaptando sus instalaciones a la situación de 'nueva normalidad' por la pandemia del Covid-19. De esta forma, en sus zonas comunes se cuenta con diversa señalética específica y medios preventivos higiénico-sanitarios para minimizar los riesgos de contagio, según las indicaciones de la Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, y sus actualizaciones, además de la normativa aplicable en cada momento en esta materia.