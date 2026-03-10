La Policía Local tendrá dos nuevos quads para la playa: el Ayuntamiento de San Fernando tramita ya su compra

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado un paso más hacia la anunciada renovación de la flota de vehículos de la Policía Local con la licitación de la compra de dos nuevos quads que, preferentemente, se destinarán al servicio de la playa. El presupuesto asciende a 34.853,86 euros. Los vehículos vendrán a sustituir los adquiridos en 2017, que ya estaban inoperativos.

Precisamente, durante el pasado verano, los representantes sindicales alertaron de las condiciones en las que los agentes se veían obligados a prestar sus servicios en la playa de Camposoto al no disponer de vehículos especiales para ello, de forma que eran "obligados" a utilizar un vehículo de Protección Oficial para poder patrullar por el litoral isleño, vehículo que además encalló en el arenal y tuvo que ser rescatado.

La compra de los quads se suma al contrato de renting para incorporar cinco coches patrulla, dos furgonetas (una para atestados y otra de traslado) y cuatro motocicletas al parque móvil de la Policía Local que se lleva tramitando desde hace justo un año y cuya firma se acaba de formalizar en el Ayuntamiento isleño hace apenas un mes.

El renting tiene una duración de cuatro años y el adjudicatario dispone de un plazo de dos meses para suministrar los nuevos patrullas y demás vehículos, por lo que se espera que en breve la Policía Local pueda contar con un parque móvil renovado, tal y como espera desde hace tiempo.

Concretamente, la compra de de los cinco patrullas se ha adjudicado por 278.612,66 euros, la de las dos furgonetas por 175.692 euros y la de las cuatro motocicletas por 138.927,36 euros. Así que la adquisición de estos vehículos asciende a 593.232 euros.

La polémica en torno al parque móvil de la Policía Local isleña

La renovación de la flota de vehículos se lleva a cabo después de la polémica suscitada hace ya año y medio por el anterior renting, que expiró en julio de 2023. Los vehículos policiales estuvieron circulando sin contrato durante más de un año hasta que, en septiembre de 2024, se formalizó su compra por parte del Ayuntamiento isleño, como se explicó en el Pleno celebrado al mes siguiente -octubre- tras aprobarse las últimas facturas que estaban pendientes de abonarse al proveedor (unos 12.000 euros). Dicha operación de compra de los cinco patrullas se llevó a cabo además por un total de 29.587,35 euros.

Precisamente, en ese mismo debate, la delegada de Policía Local, María José Foncubierta, anunció ya que se estaba tramitando el nuevo contrato de renting, que iba a permitir incorporar a la flota 11 nuevos vehículos: los cinco patrullas, las dos furgonetas y las cuatro motocicletas.