El pleno aprueba por unanimidad municipalizar el servicio de ayuda a domicilio en San Fernando

Para las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha sido toda una victoria que ha llegado con el último pleno de un mandato que en parte han protagonizado con su lucha por mejorar las condiciones laborales del personal. La Corporación Municipal ha aprobado este viernes por unanimidad la propuesta de determinación del cambio de gestión del servicio, es decir, el primer paso para asumir la gestión directa a través de la empresa municipal: la municipalización, en lugar del contrato que ahora se adjudica a una empresa privada.

Las representantes de una plantilla integrada en la localidad por 160 trabajadoras han acogido con euforia el resultado de la votación en tanto que confirma lo que hasta ahora venía siendo un compromiso del gobierno que permitirá acabar con el conflicto laboral que arrastran desde hace tiempo y mejorar sus condiciones.

El delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha hablado de "justicia social" al recordar la "precariedad laboral" a la que se ven abocadas las trabajadoras del SAD y los intentos que en vano ha llevado el equipo de gobierno en este mandato para incorporar cláusulas sociales al contrato al objeto de mejorar su situación, algo que -admitió- ha sido imposible pero que a la postre ha llevado a tomar la decisión de asumir la gestión directa del servicio.

Con 500 personas atendidas y más de 180.000 horas de trabajo prestadas a lo largo del último año, el SAD se ha convertido en "un servicio esencial" que, además, tiene que hacer frente a una demanda de usuarios cada vez más elevada. "Tenemos claro que hay que repensar el servicio y afrontar la mejora de las condiciones laborales", ha afirmado el edil socialista, que ha aludido además a su "sostenibilidad a medio y a largo plazo".

"Si no mejoramos las condiciones laborales, no seremos capaces de incorporar las suficientes personas a la plantilla para dar respuesta a la demanda, que se va a ver incrementada notablemente en los próximos años. Hoy día ya nos cuesta enormemente incorporar personal con la cualificación suficiente, simplemente porque el trabajo es durísimo y está muy mal pagado", ha explicado el responsable de Presidencia al asegurar que el ejecutivo tenía claro "que había que intervenir desde lo público" y que la mejor alternativa "para cambiar el paradigma" pasa asumir la gestión directa a través de la empresa pública Esisa, que a su vez pasará a convertirse en Hemsa cuando reforme sus estatutos para ampliar su objeto social.

La buena posición económica del Ayuntamiento isleño y la rebaja de la deuda de la mercantil pública -ha explicado- "nos permite la libertad de decidir qué modelo de gestión es el más adecuado en el ámbito de lo técnico, de lo jurídico, de lo social y de lo económico".

Un cambio que avala la memoria elaborada por la comisión de estudio que se ha aprobado en el pleno y que se acomete -ha dicho Conrado Rodríguez "por justicia social, en reconocimiento al trabajo que hace la plantilla, para mejorar el servicio, para mejorar la calidad de la asistencia de las personas que dependen de que las atendamos desde lo público y para garantizar la sostenibilidad del servicio a medio y a largo plazo".

"La Junta no asume su responsabilidad"

Desde el equipo de gobierno, eso sí, no se ha desaprovechado la oportunidad para arremeter contra la Junta de Andalucía, a la que el delegado de Presidencia ha acusado de "no asumir su responsabilidad para hacer frente al 100% del coste del servicio" y obligar a los ayuntamientos "a completar esa financiación y "a trabajar en modelos de gestión que consigan una mejora de la calidad del servicio".

También, y ya en clave local, Rodríguez ha recriminado tanto a PP como a AxSí que, a pesar de las críticas que hoy lanzan contra el ejecutivo socialista, optaran por privatizar el servicio en su día "sin siquiera pasar este trámite -el de decidir el modelo de gestión- por el pleno".

"No se cierra el capítulo"

La portavoz del PP, María José de Alba, ha reaccionado a las críticas del PSOE a la Junta para defender la gestión del gobierno de Juanma Moreno y su compromiso con el servicio de ayuda a domicilio. "Los precios -ha recordado- han estado congelado durante 13 años de gobierno socialista. Y por dos veces en dos años se han subido con Juanma Moreno, la última vez en enero un 5,8%", ha apuntado.

De Alba ha reiterado su apoyo a las trabajadoras del SAD y ha recordado los casi 70 días de vigilia a las puertas del Ayuntamiento "en los que estuvieron pasándolo muy mal" para recriminar a la alcaldesa los meses que ha dejado pasar desde que en agosto anunciara la municipalización del servicio hasta el último pleno del mandato.

El punto aprobado este viernes en el pleno -ha asegurado- "no cierra el capítulo" puesto que aún queda mucho camino por recorrer para asumir la gestión directa del servicio a través de la empresa municipal y la memoria presentada, ha referido, "no aclara cómo van a quedar las trabajadoras" y deja muchas cosas a merced de estudios posteriores.

La portavoz popular ha recordado además que los grupos de la oposición se han quedado fuera de esa comisión de estudio por decisión del equipo de gobierno y no han podido hacer aportaciones. Aún así, ha señalado, todos han dado su apoyo porque quieren lo mejor para las trabajadoras y para el servicio.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del grupo AxSí, Fran Romero, que ha asegurado que este expediente "se inicia por los 70 días de vigilia que las trabajadoras llevaron a cabo a las puertas del Ayuntamiento".

Todo lo que se ha hecho, ha insistido, es gracias al tesón de la plantilla, "es por la dignidad, el compromiso, la fuerza y la valentía de las trabajadoras". Y frente a ello ha aludido a "los más de 7 meses que Cavada ha dejado pasar para traer este punto a pleno".

Romero ha cuestionado también la alusión del ejecutivo a la "justicia social" al recordarle los numerosos incumplimientos que las trabajadoras han estado denunciando a lo largo del mandato sin que se haya promovido un expediente para la resolución del contrato con la empresa adjudicataria y sin que se hubiese tramitado sanción alguna.

También Regla Moreno, portavoz de Cs, ha hecho memoria para recordar el conflicto laboral y la lucha de las trabajadoras del SAD por mejorar sus condiciones laborales e insistir en el compromiso de toda la Corporación y del gobierno municipal. "Esperamos que el tiempo sea el mínimo posible para que sea una realidad (la gestión directa del servicio) y para que tengamos a las máximas garantías", ha dicho.

El portavoz de Vox, Carlos Zambrano, ha anunciado en un primer momento su abstención para poder presentar alegaciones con total libertad, si bien después ha votado también a favor del punto. "Hay que seguir este camino, pero hay que hacerlo bien y hay temas como la valoración económica, subrogación laboral, las condiciones sociales... ¡Vamos a hacerlo bien y no nos equivoquemos!", ha afirmado al pedir también al gobierno municipal "que no le eche la culpa de todo a la Junta" y que haga autocrítica "porque el Ayuntamiento no ha hecho bien su trabajo".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Ana Rojas, se ha alegrado de que ahora "todo el mundo le dé la razón a lo que llevamos 8 años denunciando". "La municipalización es claramente el único camino que puede garantizar la calidad la calidad de servicio, los derechos de las trabajadoras y las prestaciones de los usuarios, que además se han duplicado en estos años. Y además va a permitir ahorrar al Ayuntamiento", ha asegurado.