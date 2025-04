El Pleno da el primer paso para derribar el edifico declarado en ruina del colegio San Ignacio de San Fernando

San Fernando/El derribo del edificio principal del colegio San Ignacio, que lleva más de un año sin uso y fue declarado en ruina por parte del Ayuntamiento de San Fernando en enero de 2024, ya está más cerca. El viernes pasó por Pleno la aprobación inicial de la descatalogación de este inmueble, que, de momento, continúa figurando entre los edificios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De esta manera, se da el primer paso hacia esta descatalogación, que se encuentra entre los trámites imprescindibles de cara a la demolición del inmueble.

Esta aprobación inicial tiene lugar tras los recientes desprendimientos que tuvieron lugar el pasado mes de marzo durante los intensos temporales de luvia. Afortunadamente, no se produjeron daños personales, ya que el edificio, que anteriormente albergaba Primaria, está desalojado y cuenta con una malla de contención que lo rodea.

El trámite salió adelante con el sí de PSOEy PP y el voto negativo de AxSí y Vox, y con la presencia en el salón de plenos de representantes de la comunidad educativa del centro, de Marea Verde y de diversos sindicatos.

Este punto del orden del día suscitó un debate entre las fuerzas políticas de la Corporación Municipal que dejó muy claro que aún persiste cierto desencuentro entre las administraciones local y autonómica, que son las que tiene competencias sobre el colegio San Ignacio.

La concejala de Educación, Pepa Pacheco, definió el derribo como “un paso fundamental para cumplir con el compromiso expresado por la Junta de Andalucía para construir nuevas instalaciones que amplíen las que sí están en uso del colegio”. Del mismo modo, la edil socialista admitió que la construcción de la ampliación del colegio fue descrita como prioritaria por la propia Delegación Territorial de la Junta de Andalucía hace unas semanas durante una reunión y adelantó que el Ayuntamiento “dará los pasos necesarios para allanar el terreno” a la Junta en esta prioridad.

Pacheco también recordó que el derribo del edificio, además de por razones de seguridad, forma parte del compromiso adquirido por el equipo de gobierno, que incluso plasmó por escrito a la administración autonómica que se haría cargo del coste de la demolición para que no repercutiese sobre la ampliación del colegio. “Se abren posibilidades y se abaratan costes futuros. Cuando la Junta ponga fecha a la construcción del colegio va a tener todas las facilidades”, indicaba la concejal.

Por otro lado, Pacheco lamentaba que no hubiese fecha para la construcción de estas instalaciones. “Creemos que lo ideal sería que, en paralelo a la tramitación de la descatalogación y el derribo fuese redactándose el programa de necesidades y el proyecto para el colegio”, señalaba la concejala.

Ante la posibilidad de que esta situación se dilate en el tiempo, Pacheco adelantaba que, una vez derribado el edificio, se le dará al solar “un uso temporal y reversible, que bien puede ser de aparcamiento dadas las necesidades del barrio y del entorno”.

Habla la oposición

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, acusó al equipo de gobierno de desentenderse de sus obligaciones para con el mantenimiento del colegio San Ignacio. Romero también subrayó la ironía de que en su día el equipo de gobierno adjudicase un contrato para redactar un proyecto encaminado a la rehabilitación estructural del edificio del colegio San Ignacio para que luego este proceso derivase en una declaración de ruina.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Carlos Zambrano, adelantó que su formación estudiaba presentar alegaciones a esta aprobación inicial. “Lo que aquí se trae es acabar con el colegio San Ignacio y pasarle la pelota política a la Junta de Andalucía. Por otro lado, no entendemos que ha hecho la comunidad educativa del colegio San Ignacio para merecer este trato por parte de las distintas administraciones”, explicó Zambrano.

Por último, la portavoz del Grupo Municipal del PP, María José de Alba, pidió que “no se siguiese jugando” con la comunidad educativa de este colegio y mostró su temor a que se perpetuase en el tiempo el uso temporal como aparcamiento planteado por el gobierno local para el solar resultante del próximo derribo.

“El cuerpo nos pide votar no a este punto, pero no queremos que nuestro voto negativo se utilice políticamente por parte de un gobierno local que siempre ha intentado dar la imagen de que el PP y la Junta ralentizaban el proceso e iban a la contra. Votamos sí, pero lo hacemos creyendo poco. Sigamos trabajando entre todas las administraciones, pero de verdad y sin jugar con una comunidad educativa que no se lo merece”, indicó De Alba.