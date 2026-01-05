La plaza del Rey, punto final y gran colofón navideño de la Cabalgata de los Reyes Magos de San Fernando

Llegada de la Cabalgata de Reyes a la plaza del Rey, en una imagen de archivo

Hace un par de años que desde el Ayuntamiento de San Fernando se quiere potenciar el acto final de la Cabalgata de Reyes -la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la plaza del Rey acompañados de la Estrella de Oriente y del Heraldo Real- como el gran broche de todas las fiestas, de la misma forma que la Gala de Encendido del Alumbrado supone el comienzo de la Navidad.

Este año, de hecho, presenta la entrada del Cortejo Real en la plaza del Rey como "la gran novedad", para lo que se ha diseñado "un espacio completamente renovado".

La primera en llegar a la plaza del Rey -en torno a las 19.30 horas- será la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que este 2026 se encargará de abrir el cortejo de Sus Majestades de Oriente. La banda, en este momento, se situará en el atrio del Ayuntamiento, desde donde continuará interpretando su repertorio para acompañar y animar la llegada de la Estrella, el Heraldo y de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Según explicó ayer el Ayuntamiento isleño, "se ha creado un nuevo escenario con una gran escalera central por la que los Reyes subirán directamente tras realizar el recorrido a pie desde el punto de bajada de las carrozas".

La Cabalgata de Reyes de San Fernando /FOTO: GERMÁN MESA / A.L.

Así, conforme vaya llegando el séquito de los Reyes Magos irá ocupando la escalinata del atrio y rodeando el escenario junto a la banda "configurando una imagen inédita y muy cuidada, junto con los elementos decorativos como el gran tiovivo y la propio fachada del Ayuntamiento". "Será una imagen colorida, llamativa y atractiva, concebida para acoger el momento final de esta Navidad en un acto cargado de emoción, luz, color y música", explicó ayer el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta forma, la Estrella de Oriente será la primera en subir al escenario y dirigirse a los niños, seguida del Heraldo Real y, finalmente, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que saludarán y compartirán este momento tan esperado con toda la ciudad.

Allí se vivirá también uno de los momentos más especiales de la tarde con la Adoración de los Reyes al Niño Jesús.

Dispositivos especiales de seguridad y limpieza: más de 25 policías locales y 20 operarios

El Ayuntamiento de San Fernando informó ayer también del dispositivo de seguridad que acompañará la Cabalgata de Reyes "para garantizar un desarrollo seguro de la cabalgata, coordinando recursos humanos y técnicos para que la jornada transcurra con normalidad y solo tenga como protagonista la ilusión".

Así, la cabalgata contará con un completo dispositivo de seguridad y servicios municipales, integrado por más de 25 agentes de la Policía Local, efectivos del parque de bomberos y una veintena de voluntarios de Protección Civil, que garantizarán el buen desarrollo del evento, la seguridad de las personas y la regulación del tráfico. A ello se suma un dispositivo especial de limpieza, con más de veinte operarios y medios técnicos, que actuará de forma coordinada al cierre del cortejo para mantener la vía pública en perfecto estado y responder con rapidez ante cualquier incidencia.

El Heraldo de los Reyes Magos ya está en San Fernando / D.C.

"Con todo ello, San Fernando se prepara para vivir una Cabalgata de Reyes Magos que, pese a la incertidumbre del tiempo, se presenta como un evento mágico. Sus Majestades compartirán el protagonismo con los niños de San Fernando, cerrando así una tarde inolvidable en la que la ilusión, la emoción y la magia serán las verdaderas protagonistas", afirmó.