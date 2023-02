La plaza del Rey mantendrá zonas valladas durante los Carnavales de San Fernando

La nueva plaza del Rey se estrenará este sábado con el Carnaval, aunque no en su totalidad. Los laterales donde se ubican los bancos y demás mobiliario, junto al arbolado y los parterres en los que se ha colocado el césped artificial que tanto ha dado que hablar en los últimos días, permanecerán con vallas de obra durante todas las fiestas, que convivirá con estas zonas acotadas.

Se trata de puntos en los que los trabajos todavía no han terminado -entre otras cosas, falta aún la jardinería- y que se van a proteger durante la semana de Carnaval para evitar que sufran daños o desperfectos que pudieran darse ante la previsible afluencia de gente que se espera para disfrutar de las fiestas, degustaciones y actuaciones de las peñas y del Ayuntamiento de San Fernando.

La obra de la plaza del Rey, de hecho, no ha finalizado aún -seguirá después de las fiestas, aunque no le queda mucho ya- y, por lo tanto, todavía no ha sido recepcionada aún por el Consistorio, que aguarda a que la adjudicataria concluya con los trabajos. De ahí la decisión de mantener las vallas durante los Carnavales para proteger estos elementos y espacios que, podría decirse, resultan más sensibles.

El perímetro vallado se extiende justo detrás de las carpas que se han instalado en la plaza y deja igualmente espacio en los laterales para que facilitar el tránsito de personas y dar cabida a las terrazas de los bares. El acceso a la plaza desde el centro y alrededor de las carpas es ya posible. De hecho, en la jornada de este viernes se afanan con el montaje de las carpas.

Así que, aunque la plaza del Rey se estrena con el Carnaval no lo hará al cien por cien. Habrá que esperar a otra ocasión para aprovechar en su totalidad ese nuevo espacio diáfano que ha resultado de la intervención.