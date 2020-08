La playa de Camposoto hace escuela con el mejor surf

Aquí uno no solo aprende a ponerse de pie sobre la tabla para surcar las olas, aunque eso indiscutiblemente sea lo más atractivo y emocionante, lo que más engancha. Se aprende a respetar el mar, cuándo conviene no meterse en el agua o cómo hay que manejarse en las corrientes para no salir malparado. Se aprenden algunas nociones de meteorología y se aprende a convivir en un entorno natural verdaderamente único y privilegiado y a respetarlo por encima de todo. En definitiva, en esta particular escuela que, a diferencia de las otras, se llena de alumnos cada verano se aprende surf, que viene a ser todo eso y algo más.

Llevan ya nueve veranos dedicados a esta tarea con éxito en San Fernando. Así que no es raro que en La Isla se cuenten tantos aficionados locales a esta práctica deportiva. Muchos se han iniciado aquí. Y ese es, de hecho, el propósito de esta iniciativa: acercarse al surf desde edades muy tempranas aprovechando la cercanía de una playa que da mucho juego. Y este verano tan peculiar no iba a ser menos. La Escuela de Surf Camposoto ha vuelto de nuevo a su cita y sigue dando vida a la playa isleña con las actividades que lleva a cabo en el módulo que tiene instalado junto al acceso 8.

Cada lunes por la mañana –fecha en la que dan comienzo los cursos semanales– es un hervidero de actividad. Hay en general dos grupos, explica su responsable Antonio Conesa. Por un lado están los más pequeños, que participan en los llamados Campamento de Surf. Se desarrollan a diario entre las 9.30 y las 14.00 horas y se dirigen a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

Aquí se compaginan las clases de iniciación al surf –que se llevan a cabo a primera hora de la mañana– con otras actividades como paddle surf por el caño que rodea la playa, un poco de senderismo para conocer el entorno del Parque Natural, yoga, manualidades, talleres de reciclaje y concienciación ambiental... Estas otras actividades que comparten los participantes ocupan la segunda parte de la mañana, cuando ya se salen del agua. Son grupos de lo más variado que, dependiendo de la semana, pueden llegar a alcanzar la treintena de niños inscritos.

El otro grupo es el de los más mayores, que arranca en torno a las 11.30 horas. En este caso se trata solo de cursos de surf. "Aquí puede venir cualquiera, no hace falta tener conocimientos previos. Todos son cursos de iniciación", explica el responsable de la escuela. Varios monitores se encargan de supervisar a los alumnos en el agua y de darles las indicaciones precisas.

Tanto las clases como los campamentos son de cinco días. Son programas semanales planteados para desarrollarse de lunes a viernes. Para participar es necesario reservar previamente la plaza, bien a través del teléfono 658453315 o bien allí mismo, en la sede de la Escuela de Surf.