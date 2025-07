La plantilla de ayuda a domicilio lamenta que se dé pábulo a la demanda contra la municipalización del servicio en San Fernando

La plantilla de ayuda a domicilio (SAD) en San Fernando ha aplaudido la prórroga de la gestión directa que este viernes se ha aprobado en el Pleno al tiempo que ha asegurado que "no les preocupa" la demanda interpuesta por la patronal contra la municipalización aplicada por el Ayuntamiento isleño desde hace un año.

Es más, el colectivo lamenta incluso que se haya dado pábulo al recurso presentado por Asade (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio), que ha salido a relucir en el debate del Pleno, porque -afirma- "todo el mundo sabe que responde, no un interés por defender los derechos isleños y la legalidad, sino a un interés económico de las grandes empresas del sector".

"No entendemos cómo se le da importancia y altavoz a una denuncia que sólo pretende que salga a licitación privada este servicio, cuando Asade reclama judicialmente en otros lugares que el precio sea al menos de 20 euros/hora. Nadie entendería en San Fernando que algo que está funcionando bien a 15,79 euros desde lo público, se quiera privatizar para que cueste 20 euros o más, gestionado por una empresa privada", ha afirmado la representación sindical de las trabajadoras del SAD.

La plantilla ha afirmado que en este primer año de la prestación directa del servicio a través de la empresa municipal Hemsa se ha demostrado que con la municipalización "era posible un servicio de calidad y con mejoras para la plantilla".

"La realidad ha demostrado que se podía gestionar de manera más eficiente y barata desde lo público que desde una empresa privada. Las dudas que se pusieron hace un año en los informes versaban, sobre todo, en que Hemsa no tendría capacidad para gestionar el servicio y que este sería más caro que una opción privada. El transcurso de los meses ha demostrado que no era cierto ni lo uno ni lo otro", sostiene la plantilla al referirse a los informes de los habilitados nacionales, de los que también se ha hecho eco la oposición este viernes en el Pleno.

"Se ha mejorado el servicio tanto para usuarios como para trabajadoras y a un precio más bajo del que tiene fijado la Junta de Andalucía. El servicio se viene prestando desde septiembre, fecha en la que empezó la empresa Hemsa con el SAD, a un precio de 15,45 euros, dos subidas por debajo que el resto de las localidades andaluzas (ya que era lo que pagaba la Junta en 2023). Después se actualizó a 16,15 euros en su primera subida de mayo del 2024 (que se tendría que haber actualizado cuando Hemsa comenzó a prestar el servicio) y a 16,63 euros en esta última, publicada hace unos días, con carácter retroactivo desde enero de este año. Por lo tanto no sólo se ha demostrado que no somos deficitarias, sino que de haberse pagado al precio de la junta estaríamos en superávit", exponen.

De ahí que hayan también mostrado su sorpresa ante el hecho de que los controvertidos informes "no tengan en cuenta la diferencia entre usuarios y horas de prestación a cada uno de ellos, puesto que el servicio se factura por horas, no por número de usuarios".

"Hay usuarios con 20 horas al mes y otros con 94, así que la media hay que hacerla por el coste de cada hora no del usuario en sí, porque no todos se pueden medir igual. Entendemos que esto se hace desde el desconocimiento de como funciona nuestro servicio. Esto sería como preguntar que pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja, pues el peso es el mismo, pero obviamente el volumen no, de ahí la diferencia entre lo que costaba un usuario un año atrás, y lo que cuesta este, que parece que es el argumento principal de los informes", sostiene.

Igualmente, desde la representación de las trabajadoras se han valorado las mejoras aplicadas, como las 35 horas semanales, que permiten que más de la mitad de la plantilla esté a jornada completa, "algo a lo que sólo llegaban dos o tres auxiliares con las anteriores empresas privadas".

"También se han declarado tardes festivas, con su correspondiente plus de festivo para quienes tengan que realizarlos. Se han minimizado los desplazamientos, donde ya el tiempo esta más dirigido a la atención del usuario y además se evitan más riesgos en desplazamientos en cuanto accidentes durante los mismos, ya que estos tiempos son muy ajustados y hay que acudir con bastante premura. Se escuchan las necesidades de las auxiliares, se ponen en estudio las propuestas y se llevan a cabo si son factibles, como por ejemplo la última petición, camisetas más frescas para la época veraniega, de las que ya goza la plantilla", enumera.