Plantan más de 150 árboles en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando está llevando a cabo la plantación de más de 150 nuevos árboles en diferentes puntos de la ciudad, como el entorno del centro de salud Joaquín Pece, Ronda del Estero, Manuel de Falla, Montigny o la avenida Al-Ándalus. Esta actuación tiene como objetivo embellecer el entorno urbano mediante la colocación de árboles en alcorques vacíos y la sustitución de ejemplares que, por su estado, requieren renovación.

Desde el área de Desarrollo Sostenible se subraya que "estas intervenciones forman parte del compromiso municipal por avanzar hacia una ciudad más verde, saludable y ambientalmente responsable, además de profundizar en el embellecimiento de los barrios". "La ampliación de las zonas arboladas contribuye a mejorar la calidad del aire, reducir el impacto del calor, incrementar la biodiversidad y crear espacios más agradables para la ciudadanía, reforzando así la sostenibilidad y el bienestar en San Fernando", explica.